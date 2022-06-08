74歲「綠葉王」薛純基演盡大大小小角色：就算群戲都要做到最出色

曾用藝名「薛峻」與及「薛崇基」的74歲綠葉演員薛純基，於八九十年代曾效力亞視和無綫，拍過數以百計部劇集。他現時主力經營影視製作公司，同時亦是演藝人協會資深會員之一，2017年起才抽空以特約演員身份回TVB拍劇，不過全部都是毫不起眼的小配角，單單一部處境劇《愛·回家之開心速遞》已經以「阿炳」、「黑店老闆」、「癱瘓阿伯」、「蛇王蕭」和「大師」共五個截然不同的角色出過場，但他覺得每一個大大小小的角色都是不可或缺的：「你係一個演員，角色無分大小，你一定要接，一定要做好佢，就算係群戲都好，你都要做到群戲裏面最出色嗰個！」



綠葉演員薛純基日前拍片分享多年來的演藝心得。（YouTube：HKPAG 香港演藝人協會）

薛純基日前獲香港演藝人協會邀請拍片分享當年大家不為人知的趣事，他笑言小時候7、8歲時開始學做粵劇，但後來發現粵劇古裝在香港非常難生存：「唔好話養妻活兒，連養木蝨都唔掂！我只能做電工、客串做電視演員、做武師咁過下日子。」他幸運地在30多歲時獲當時在戲班打工時獲班主介紹到亞視做特約演員開始拍劇生涯，直到1986年加入TVB成為旗下的基本合約藝人，終憑《開心華之里》中「芥蘭強」一角而打開知名度。

薛純基近年經常回TVB拍劇，在《愛·回家之開心速遞》都前前後後演過五個不同的角色。（網上圖片）

他坦言在娛樂圈並不強求要與人人做好朋友，因為他們總是會在自己有難時離開：「當你一紅嘅時候，朋友係好多，前前後後『基哥，你要咩？』、『基哥，有問題搵我！』，當我有一日喺過山車跌落嚟嘅時候，望下啲朋友自己搵朋友，我亦唔去計較呢樣嘢，因為人生在世，有朋友嘅時候你自然就有朋友，冇嘅時候你刻意，啲朋友都睇你唔起。」

薛純基坦言要珍惜當下的時間。（微博：@薛純基Simon）

薛純基亦呼籲大家要好好珍惜時間：「十年，黃金時代過咗去就返唔到嚟，以我嘅經驗，過咗去就過咗去，希望有第二春？希望你哋珍惜！」