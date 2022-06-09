「雨神」蕭敬騰透露已常居成都　於當地經營麵食生意佳：存錢買房

蕭敬騰因2012年在北京、上海、乃至紐約、倫敦開演唱會時，連續在當地遭遇暴雨，因此被網友封為「雨神」，只要他多次出現在某個城市，該城市就會下雨，想不到10年來該人設從未崩塌，公開活動下雨率高達87%，真是哭笑不得。



據「封面新聞」報道，蕭敬騰公開活動下雨率高達87%。（視頻截圖）

最近，蕭敬騰一直身處成都，接受了多間媒體的專訪，他大讚成都生活舒服輕鬆，民眾熱情，並透露已在當地常住。據成都媒體「紅星新聞」的專訪報道，蕭敬騰稱成都生活很好，物價也沒有其他城市那麼高，發展空間也很大，已經在成都常居。

據悉，蕭敬騰因喜歡吃麵，尤其是成都的麵食，曾一口氣吃了四碗麵，加了八份剁椒，相當驚人。帶著這份熱愛，去年4月，他在成都開了自己的麵食品牌，每日有差不多三百單生意，經營得不錯，也希望從成都打好自己餐飲品牌的基礎：「後面多存一點錢再去買房。」

談及「雨神」稱號，蕭敬騰坦言只是覺得下雨發生得太頻繁了，但不會有困擾，表示是生活的調味劑，更笑言讓成都人民「帶好雨具」。

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而在「四川觀察」的訪問中，蕭敬騰還大騷四川話，更表示要為成都寫歌，看得出他非常喜愛成都。

蕭敬騰有意為成都寫歌。（四川觀察截圖）

對此，不少網友都留言道：「老蕭太可愛了。才送完祝福當晚成都就下雨了」、「真的這周剩下的幾天大多都是雨天，神煩」、「感覺為數不多的大太陽又要沒求得了，我真的謝！能不能只下他們社區」等。