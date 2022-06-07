爸爸當家 | 王祖藍驚李亞男變迷妹　遺憾爸爸離世才知對方評價

王祖藍最近在內地節目不斷，除了《聲生不息》、《開播！情景喜劇》，還有與太太李亞男等擔任固定嘉賓的內地親子觀察類節目《爸爸當家》，祖藍不時分享兩人的相處趣事，以及作為兒子同爸爸的心得。



祖藍同李亞男不時分享生活趣事。（微博@爸爸當家）

節目中，祖藍見街舞舞者肖傑被太太管得很貼服，直言讓對方指教李亞男：「我很怕老婆變成迷妹。」而李亞男回應：「那我以前都錯了嗎我！我各種迷妹！」祖藍即刻解釋道：「沒有！我個人是喜歡的，但是，輿論很大的壓力。她越迷妹呢，很多評論就說，你對亞男幹了什麼？為什麼你這麼醜，她對你那麼迷妹！」令全場嘉賓爆笑。李亞男笑言：「你喜歡用罵的，我還以為你喜歡鼓勵那種。」祖藍即刻表示：「我很爽，我喜歡被人罵！」於是，李亞男便以「毒舌」攻勢：「老公，你該減肥了，你看這肉都撲出來了，你顏值不能改了，身高也不能改了，身形是可以改的對吧？」不過祖藍依然稱：「我覺得很爽，我真的很爽。」非常識得搞氣氛。

李亞男表示自己一直很迷妹。（視頻截圖）

除此之外，祖藍繼上一集提及11年來才同爸爸首次溝通後，今集見到有男嘉賓與媽媽相隔多年解開心結，再次憶述與爸爸的過往：「我自己爸爸也是從小到大都不跟我說話的，其實真正說得比較多的就是真的在他病了之後。」祖藍透露，當年演出舞台劇時，買了93年版梁家輝、梁朝偉主演的電影《新難兄難弟》的版權，改為一個學生的製作，邀請全家人看，藉此表達對爸爸的愛意：「我也是很愛你的，我只是真的不懂說。」直到在爸爸的葬禮上，祖藍才知道對方對他的評價：「因為他有些話寫下來了，就叫我當天打開，念給大家聽。」

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祖藍流淚講完這段往事，同時也藉此呼籲大家，有什麼事就馬上溝通，不要等到生命的最後階段才去理解。

祖藍表示如果可以早些理解爸爸就好了。（視頻截圖）