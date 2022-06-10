蕭定一傳債務重整完畢　轉型做YouTuber賺外快：我出糧啦！

蕭定一最近就在Facebook報喜，留言：「我出糧啦！人生第一次做YouTuber嘅收入，再次多謝大家嘅支持。」貴為上市公司主席的蕭定一原來早在今年3月已在爸爸蕭若元的YouTube Channel開設節目《蕭定一：我究竟煲咗啲乜？》和《蕭定一：今日有乜開心事》，與爸爸一同做YouTuber拍住上。

蕭定一收支票幾開心！（IG/@shiu11shiu11）

蕭定一亦非常認真對待新身份，除了會親自出鏡分析各種劇集，更會向同事做「街訪」探討時下最潮的話題，他在上月檢討自己的成績寫道：「100萬 views 啦 ！兩個月26條片，平均每條大約4萬Views ，不過不失繼續努力！多謝大家支持！希望大家可以善用自己空餘時間選擇最優質嘅娛樂！」網民更大讚蕭定一的表現，比起蕭若元更生鬼有口才！目前，二人已坐擁82.9萬位訂閱者，成績相當不錯！

原來做幕前都咁得心應手！（影片截圖）

蕭若元批評陶傑的言論。（YouTube影片截圖）

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據知，蕭定一近年集中火力經營「HMVOD視頻」(8103)，而「HMVOD視頻」主打港產片，也是香港第一間提供「裸眼3D」技術的公司。有傳他已把所有的債務重整完畢，現時財務狀況健康。

點撃下圖睇蕭定一昔日的娛樂王國已約滿／解約藝人！