鄭秀文回紅館綵排大感興奮　驚喜預告或明年開騷：期待著期待著

樂壇天后鄭秀文（Sammi）近日以嘉賓身份為關心妍（Jade）演唱會撐場，一出場便呼聲不斷，兩人合唱《上帝早已預備》，其後Sammi更與Jade在台上暢聊，聞今次可能是對方最後一次個唱後，更勸她不要放棄，充滿正能量。



Sammi尾場驚喜現身，與Jade合唱《上帝早已預備》。（梁碧玲攝）

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昨日（8日），Sammi在IG曬出綵排完於後台的短片，她身穿Alexander McQueen黑色高腰上衣搭配不規則白色紗裙，再以皮褸加身，型格又霸氣。Sammi開心地說：「一返翻嚟紅館呢個走廊度，好期待再開演唱會。因為上次開演唱會都已經係19年嘅事喇，我都好希望出年可以開到演唱會！如果我開演唱會你哋會唔會嚟睇呀？咁希望啦，期待著期待著，2021年應該就冇機會喇，希望2022年，如果真係開得成嘅話，咁就紅館見啦！」

不少網友都發現，Sammi在片中不小心口誤，講錯所有年份，更大讚她可愛。而距離Sammi上一次演唱會已經過去近3年，對於她的「預告」，歌迷們也大感興奮：「期待再一次喺紅館見到你，繼續有幾多俾幾多」、「約定了～靚Mi」、「說錯年份沒關係，因為我的重點都是在看你和我們分享喜悅……你開心，我也開心」等，亦有很多海外網友呼籲Sammi到馬來西亞、新加坡、墨爾本等地開騷，受歡迎程度可見一斑。

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