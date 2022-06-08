意外的旅程 | 尹汝貞參加奧斯卡全紀錄　還原Will Smith打人事件

韓國演員尹汝貞去年憑藉電影《農情家園》（Minari）奪得第93屆奧斯卡金像獎最佳女配角，今年又獲大會邀請，擔任最佳男配角頒獎嘉賓，導演羅暎錫特別拍攝節目《意外的旅程》，記錄尹汝貞在洛杉磯參加第94屆奧斯卡金像獎的幕後過程，演員李瑞鎮以「經紀人」身份同行，整個旅程真實、溫馨、有趣，亦揭秘了奧斯卡不為人知的一面。



《意外的旅程》評價頗高。（節目海報）

節目共5集，前3集是尹汝貞在L.A.的一些生活記錄與媒體工作，第4集正式進入主題，拍攝了由綵排到頒獎禮正日的全過程。除尹汝貞之外，李瑞鎮作為嘉賓、仁雅任翻譯，以及宣傳負責人Andrew都可以隨行進入會場。在去綵排的路上，需要經過兩道關口，經工作人員核實後才能通行，且大會派發了綵排專用的停車票，防止有插科打諢的情況發生。尹汝貞落車後，工作人員派發了一張饋贈頒獎嘉賓的ID卡，並需要出示護照，進行資料核實，經過新冠肺炎測試後，才會派發確認證。

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第94屆奧斯卡金像獎於杜比劇院（Dolby Theatre）舉行，頒獎禮當日，所有車輛會經過三次確認，沿途都是前往會場的密密麻麻黑色車輛，會直接駛向紅地氈。作為翻譯的仁雅用手機記錄了尹汝貞在紅地氈以及進入劇場內部後的動態。

點擊下圖睇進入奧斯卡會場以及內部詳情：

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有關注今次奧斯卡頒獎典禮的網友都知道，由於Chris Rock上台頒發「最佳紀錄片」時，暗嘲Will Smith妻子Jada Pinkett Smith剃光頭，因此被對方掌摑。作為現場見證人的尹汝貞以及李瑞鎮，在頒獎禮結束後，也在車上談論起這件事，還原了發生衝突後的完整過程。

一眾人在車上談論起Will Smith打人事件。（視頻截圖）

李瑞鎮透露：「Will Smith說你別說我妻子的名字，這句話說了兩次。我們那一張檯Josh Brolin、Wesley Snipes都在，兩個人都嚇到了，問這是什麼？是真的嗎？Josh Brolin更站起身來，不知所措。」李瑞鎮笑言，一開始坐在他身邊的Wesley Snipes還指著台上問自己：「Real?（這是真的嗎）」畫面相當搞笑。他續指道， Josh Brolin、Wesley Snipes都在第一時間去找Will Smith調解：「在候選人介紹視頻播放時，Chris Rock下來了，站在Will Smith前面，在那裡聊了一陣，氛圍不太好，所以Denzel Washington走過來繼續調解，說現在打住吧。」其後Puff Daddy也走了過去：「Will，Chris，一陣再好好講，我們現在先把氣氛搞好！」揭秘了節目未播出的一些趣事。

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《意外的旅程》雖然是一個綜藝節目，但它的拍攝形式更似是紀實。節目中展現了尹汝貞對生活的熱愛，對朋友的關懷，以及對工作的專注敬業，令觀眾大感欽佩。

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點擊下圖看韋史密夫道歉全文及掌摑經過：