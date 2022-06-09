蔣家旻十年後重返《愛・回家》　即與劇中大小姐「爭仔」

香港藝人蔣家旻（Angel）昨日（8日）出席無綫電視（TVB）新劇《美麗戰場》拜神儀式，原來Angel除了拍攝《美麗戰場》外還有份客串《愛 回家之開心速遞》，作為《愛回家》的始祖，Angel表示相當興奮。

蔣家旻進行新劇《美麗戰場》拜神儀式。（梁碧玲 攝）

Angel於2012年的《愛回家》飾演劉丹（丹爺）的孫女馬子妮，Angel表示相隔10年再次拍攝處境劇，今次不是飾演丹爺的孫女，而是飾演Philip仔的親生媽媽。Angel早前亦在社交平台上載了《愛 回家之開心速遞》的劇本並留言：「人生有幾多個十年，眨吓眼離開處境劇都有十年，今次返去客串全新角色，期待期待。」Angel暫時會客串3集，劇本上更有寫上該集主題，其中的主題是回來「爭仔」，劇中Angel與林淑敏會有一場決鬥。

不少網民希望Angel今次回去可以做丹爺的孫女，亦有不少網民留言創作劇集內容：「Angel認錯丹爺做阿爺」、「可以做林漪娸個女，再續母女緣」，更有網民希望Angel會留在《愛 回家之開心速遞》作固定演員，Angel今次回歸《愛 回家之開心速遞》應該會令不少網民懷念。

馬家與兄弟姊妹團合照。（梁碧玲攝）

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