雙生陌生人｜蔣家旻入行16年辛酸史多　SM、捆綁、情慾全部做過晒

無綫（TVB）劇集《雙生陌生人》有不少出色演員參演，雖然收視成績未算理想，但仍然有不少「捧場客」。除了日前（18/05）一集郭栢妍跳剛管舞一幕被讚精彩以及有演出熱誠之外，蔣家旻（飾甘嘉苓）於劇中的演出亦頗為突出，尤其是第12集中蔣家旻以低胸晚裝出場一幕，更是令人眼前一亮。不少網民還讚她脫離了「馬子妮」的影子。



蔣家旻因為飾演《愛回家》的馬子妮而被觀眾認識。（截圖）

蔣家旻於2006年報名參加TVB演藝新晉推廣計劃「TVbeople」的徵選活動，最終成功入選而開始其演藝事業。雖然07年已開始出演《同事三分親》、《溏心風暴之家好月圓》等熱門劇集，但多數都是一些「行行企企」的三、四線角色，其時她也因為樣貌年輕而經常被選為女主角的「後生版」，直到《天與地》中演出佘詩曼的「後生版」葉梓恩時，就慢慢開始受到注目。

蔣家旻曾出演《天與地》飾演佘詩曼的「後生版」葉梓恩。（網上圖片）

奮鬥多年後，蔣家旻才迎來了事業的轉捩點，出演處境劇《愛·回家》的乖乖女「馬子妮（Tracy）。隨住《愛·回家》愈拍愈受觀眾歡迎，「馬子妮」的形象亦愈來愈深入民心，其後的數年間，馬子妮亦成為了蔣家旻的代名詞，乖乖女的形象十分深刻。

蔣家旻在電影《第一次不是你》中飾演「阿寶」。（網上圖片）

2013年她於電影《第一次不是你》擔任女主角，才正式開始了她的轉型之路。戲中她飾演一個母親患有腎衰竭的女孩，因為急需要六萬元手術費來換腎，迫於無奈之下才決定出賣身體援交籌錢。劇情之中除了與阿強（馬志威飾）的感情戲外，還有不少情慾戲，完全跳脫了以往乖乖女的形象。她更因為《第一次不是你》而獲提名香港電影金像獎「最佳新演員」。

蔣家旻在《踩過界》被SM。（截圖）

蔣家旻在《踩過界》一劇有突破演出。（截圖）

不過她的聲勢似乎就無以為繼，2013年拍完《金枝慾孽貳》和《熟男有惑》之後，直到2015年《愛·回家 (第二輯)》才正式回歸幕前繼續做返「馬子妮」。2017年《踩過界》之中，蔣家旻又「更上一層」，出演一個有斯德哥爾摩症後群，被SM的角色，劇情還要虐待，意識十分大膽。當年她接受訪問時也大呻辛苦，說：「要邊做爭扎邊留氣慢慢呼吸，對手有錫住我，唔會太用力，所以我要自己演繹，而且有時浸得唔夠深，又要再拍過，所以劇播好快，但一個鏡頭拍好多次，我都浸咗好多次。」

蔣家旻出演《反黑路人甲》的黑社會「大家姐」姚清水（水姐）受到歡眾歡迎。（截圖）

蔣家旻於2020年奪得「飛躍進步女藝員」。（截圖）

2020年她亦改變了形象，把一頭長髮剪短，出演《反黑路人甲》的黑社會「大家姐」姚清水（水姐）時更廣受歡迎，有份角逐「飛躍進步女藝員」、「最佳女配角」及「我最喜愛電視女角色」之外，最後更以大熱姿態奪我「飛躍進步女藝員」。及後蔣家旻洗底成功，終於不再需要單一地只能淒出「乖乖女」，反而多了機會嘗試一些如《雙生陌生人》中成功女性的角色。

在《欺詐劇團》中扮演「波多野莎莎」被半天吊。（截圖）

《雙生陌生人》中蔣家旻飾演律師「甘嘉苓」。（截圖）

《雙生陌生人》中蔣家旻和何廣沛有感情戲。（截圖）