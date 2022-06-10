23歲兒子馬在驤大學畢業　馬德鐘親飛澳洲︰希望你發光發亮

現年23歲的馬在驤（Xiang）不但遺傳了爸爸馬德鐘的高大基因，更遺傳了媽媽張筱蘭的聰明才智。事關近日他大學畢業，更獲取機械工程一級榮譽學士學位，身為父母的馬德鐘與張筱蘭就飛往澳洲參加Xiang的畢業典禮，更在微博上貼多張照片慶祝。

馬在驤終於大學畢業，獲取機械工程一級榮譽學士學位。（張筱蘭微博圖片）

在澳洲悉尼讀大學的Xiang主修機械工程學系，近日終於修讀完畢，成功獲取機械工程一級榮譽學士學位，令身為父母的馬德鐘與張筱蘭非常開心。他們更雙雙飛往澳洲出席兒子的畢業典禮，眼見馬德鐘在微博轉貼老婆在微博上貼當日的畢業照，可見身穿學士袍戴上眼鏡的Xiang，非常帥氣，一家人在學校裡拍照留念，而馬德鐘更戴上四方帽拍照，非常搞笑，他更留言寄語兒子，望他可以更上一層樓：「差不多二十年前我太太的博士學位畢業典禮，到今天能夠出席你的畢業典禮 ！再次恭喜你獲取機械工程一級榮譽學士學位！希望你更上一層樓，為自己的小宇宙發光發亮！甚麼時候到我畢業呢？」

馬德鐘與張筱蘭飛往澳洲參加Xiang的畢業典禮。（張筱蘭微博圖片）

除了當日的畢業照之外，張筱蘭還在微博上貼一張Xiang小時候的照片，當時馬德鐘手抱着Xiang，時光飛逝，如今Xiang已長大成人，兩張照片合成一張形成強烈對比，張筱蘭留言表示：「不多二十年前我的博士學位畢業典禮，到今天能夠出席你的畢業典禮，時間飛逝如一彈指！再次恭喜你獲取機械工程一級榮譽學士學位。能見證你人生步入另一階段，是每一位父母最安慰最感動的時刻，謝謝你的出現！希望你更上一層樓，為自己的小宇宙發光發亮，就如你的名字一樣，能夠「龍驤虎步」，做一個善良，氣概威武，志氣高昂，光明磊落的人！」不少網友都紛紛送上祝福，恭喜Xiang大學畢業。

馬在驤小時候好可愛。（張筱蘭微博圖片）