趙薇遭封殺絕跡9個月突更新IG悼爸爸離世　心痛發聲：我一無所有

趙薇於去年8月26日突然傳出被列為「劣跡藝人」遭內地封殺，她的微博超話被關閉，在各大影片平台上，趙薇主演的多部作品也都被除名下架。同月28日又傳出她漏夜逃到法國「着草」，於29日下午竟然更新了IG，表示自己與爸媽在一起，但就未有透露自己身在何處，未幾她就刪掉了該則發文，行蹤成謎，有傳她身在老家安徽，亦有傳她身在北京，去年12月又被影到現身香港。

趙薇當年因為穿上日本軍旗衫為內地《時裝》雜誌拍攝硬照而遭到狂徙襲擊。(《時裝》圖片)

趙薇自從被傳遭封殺後一直神隱至今，彷如人間蒸發了似的，她的個人社交網亦沒有更新長達9個月，昨日（10日）她突然更新IG story，貼出了爸爸的黑白照，寫道：「生生不息！阿彌陀佛。爸爸永遠在我心裡。」透露父親離世。她發文悼念爸爸：「如一片落葉，一朵飛花，一絲輕煙！這些人類可想像的描述都無比蒼白！如野草，生生不息，在我有限的認知裏。不會離開我，就像我也不會離開你。至於離開是什麼？根本沒有離開。”空”Let’go！你的一切不值一提，而我一無所有」又指：「爸爸，你就像野草一樣對嗎？生生不息，生生世世利益一切有情眾生！離苦得樂，証悟成佛！」

趙薇與林心如合作的《還珠格格》曾經爆紅。（劇照）

網民都紛紛留言慰問關心她，而她亦有留言回應表示：「很奇妙，他永遠會活着，因為有人一直愛着他，念着他。希望來世還可以愛着他。」又慨嘆世事無常：「何必那麼向（想）當然」。不過她悼念爸爸未幾已火速刪post，只留下一張佛像的圖畫。

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