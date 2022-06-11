蝦頭情史豐富曾為邵子風付出一切失去自尊　為呃泰國男友報細十歲

現年46歲的蝦頭（楊詩敏）早前接受網上《月傾會》訪問時分享了她的感情史，情史豐富的她先後與導演火火（李家榮）、前經理人邵子風有過一段情，她坦言拍散拖次數實在多到數不了，但真心愛過的只有5個。

蝦頭同邵子風在分手後依然繼續扮對方的女友，認真唔話得。（IG@yeunghatou）

當節目主持人林柏希問蝦頭覺得最沒自尊的一次，她提到前度邵子風說：「我覺得為佢差唔多付出咗一切，所以我冇咗自己。大家都知道，我對上一個係邊個啦。我哋關係好複雜，又拍拖又經理人又一齊開公司，我哋大家都係兩個傷痕纍累的靈魂。嗰陣時有一股蠻勁，好想可以有永遠，亦視佢為我結婚對象，到第4年愈嚟愈關係複雜，之後又搞作品，就覺得我哋再唔分開，會攬住一齊死，真係堅係死呀！」但如今回望過去，她卻感謝對方：「依家點解話成長咗，我明白冇嗰陣時所有的經歷，今日唔會重生Rebirth。」

蝦頭情史極豐富。

至於她與火火的愛情，她說：「我同阿火拍拖係讀演藝學院嘅時候，拍咗3年半拖，嗰陣係好情迷阿火，分開咗之後好傷心，嗰一年裏面覺得自己最荒唐，不停玩囉，不停吃喝玩樂呀，飲酒呀識男仔呀！」她其後到了泰國散心，經歷了各種艷遇，還識了一個泰國男朋友拍了一年拖。那時她已30多歲，與23歲的泰國男友拍拖，竟然講大話呃對方說自己也是23歲，報細十歲左右。

蝦頭為好友林柏希主持的《月傾會》擔任嘉賓。

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