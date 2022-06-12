吳業坤日本妻現真身素顏氣質清秀　搭地鐵平民麵店撐枱腳貼地慳家

現年32歲的吳業坤 (坤哥) 於5月7日深夜突然於社交網站宣布他已經結婚了，投下震撼彈，雖然他當時並沒有透露老婆的身份背景，不過坤嫂已火速被網民起底，是現年27歲的日本女演員濱口愛子 ( Aiko Hamaguchi )。早前坤哥已秘密帶同老婆由日本返港生活，至今仍未有公開老婆的真身，一直收得密密實實。據悉，他近日也有帶太太逐一跟好友見面聚會，但是影合照留念時，坤嫂都不願上鏡，只會幫大家影相，表現得十分低調。日前這對新婚夫妻就被影到拍拖外出午膳，坤嫂真身終於曝光。

坤哥月前突然宣布結婚了。(吳業坤ig)

有報道指坤哥與老婆愛子返港後與父母同住在樂富，兩人前日被影到外出午膳，他們一身便服打扮，並戴上情侶帽，全程十指緊扣，流露出新婚的恩愛甜蜜。愛子身材高挑，素顏的她一臉清秀，氣質清麗，外型與坤哥相當合襯。而坤哥卻有明顯的黑眼圈，未知是否經常捱夜所致。兩人當日由寓所行到樂富港鐵站搭地鐵到尖沙咀，到了一家平民潮州麵店吃午餐，愛子全程吃得好滿足，慳家又貼地。即使兩人吃麵時發現有記者拍照，仍繼續撐枱腳，吃完後坤哥便Man爆用日語着太太在一旁等候，自己則單獨接受訪問。

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