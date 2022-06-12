Jennie@BLACKPINK 26歲住得富貴　王室級睡床索價100萬港元

BLACKPINK近年紅爆全球，4位成員雖然年紀輕輕，但吸金力相當驚人。近日Jennie就登上了節目《TMI Show》中公開的「最讓人想收藏的昂貴室內裝飾」排行榜第三名，有指她家中單是一張睡床已索價超過100萬。



《TMI Show》早前公開了韓星家中各種的高價擺設，其中Jennie就憑睡床成功登上第3位。節目指Jennie家中的睡床來自瑞典頂級寢具品牌Hästens，除了是世界公認的頂級床墊品牌外，也是瑞典王室唯一指定的品牌。據悉一張床定價約1億7千萬韓元（約104萬港元），需要6位以上工匠花半年才製作完成。

Jennie家中的睡床來自瑞典頂級寢具品牌Hästens，單張索價100萬港元。（IG/@jennierubyjane）

除了過百萬的睡床外，節目也講到Jennie家中不少家具都價值不菲，包括法國品牌的梳化以及名牌音響喇叭等，估計她家內家品總值高達2.44億韓元（約150萬港元），展示出國際級韓流女團成員的高檔次生活。節目播出後，網民都表示感嘆Jennie 26歲就已住得非常富貴，也不禁讚嘆她的吸金能力。

Jennie家中不少家具都是來自外國名牌。（IG/@jennierubyjane）

+ 36

同場加映：Jennie@BLACKPINK近4千萬別墅公開 4600呎樓底高達3.5米

按圖睇更多Jennie別墅內部照片：