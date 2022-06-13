42歲葉璇變樣變到網民唔認得　重溫以往美貌近年外表被指似網紅臉

現年42歲的葉璇當年剛入行時外表漂亮之餘，更有種古典美，被封為經典的古裝女神。近年她主力在內地發展，除了拍劇之外，更成為綜藝節目的常客。她亦不時在抖音拍片大曬凍齡靚樣，她在6月初上載的一段片段就引起了熱議，不知是否因為加了濾鏡的緣故，她的樣子完全變了，甚至連五官也好似不一樣的，引來網民洗版式留言。



葉璇當年有着出眾的外表和美貌。（視覺中國）

葉璇在片段中談了自己對真的愛情的看法，她表示良好的感情互動，會令人變得溫柔又可愛，直言「愛就是有讓人隨時隨刻變成小孩子的魔力啊」。見到她穿上鮮色衣服，一頭黑長髮，有顯年輕的感覺，不過驟眼看她的樣子跟以前不同了，臉尖長了，加上深深的眼袋，完全變了另一個人一樣。引來大量網民留言說︰「怎麼變樣了」、「是用濾鏡瘦臉了嗎」、「感覺很怪」、「這個不是本人吧」、「這是誰？」、「是什麼原因居然讓我一眼沒認出你」、「沒認出來」、「鼻子變了」等等，完全是洗版式的留言。不過亦有網民力撐葉璇「又漂亮了」！

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葉璇於1999年曾參選國際華裔小姐，取得冠軍及「最具古典美態獎」，她後來退學從事演藝事業，她有「古典美人」的稱號，長相有氣質，每個古裝造型幾乎都駕馭得了，參與的古裝劇《再生緣》﹑《雲海玉弓緣》﹑《西廂奇緣》等，至今仍令不少觀眾難以忘記。不過近年的葉璇不時被指外貌比起從前愈來愈年輕，有時更似網紅臉，失去了從前的古典氣息。

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