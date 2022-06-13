香港小姐2022｜重溫過去六年初選面試　冠亞季軍原來一早有樣睇

無綫（TVB）大騷《香港小姐2022》早前分別進行了兩輪面試，剩餘的人將會爭取進入總決賽的門卷。其實往年在初次面試的時候，已經有好多大熱份子率先跑出，今年也不例外，以下不如立即看看過去六年的初選相片，其實所有三甲分子的確在初選已經盡顯優勢！

試屆參賽者陳聖瑜，日系味十足貌似天王嫂方媛！（梁碧玲）

上屆亞軍梁凱晴。（資料圖片）

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無綫（TVB）大騷《香港小姐競選2022》早前已經完成次輪複選，剩低的42名參賽者應該會再淘汰一輪，便會得知誰人可以晉身總決賽。

講真，今屆港姐的參賽者質素的確參差，有些是你根本想像不到她為甚麼會來參加港姐，當然亦有一些人非常符合往年的港姐標準，運用排除法後，其實次輪的42人能剩下的根本不多，甚至乎三甲人選已經呼之欲出。

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講到最大熱門，一定是從海外回港，直接進入次輪的梁超怡，今年25歲的她從美國回流，在當地讀商科，返港剛隔離完立即出現在次輪面試，成為全場焦點。外界封她的稱號為「翻版傅嘉莉」、「翻版孫藝真」或「翻版謝安琪」，無論哪一個稱號都可以得知她最大賣點便是甜美的靚樣。

梁超怡真係靚嘅。（資料圖片）

梁超怡 25歲 讀商科 美國回流返港剛隔離完。

而在首輪面試已經成為大熱的連詩雅師妹邢慧敏（Sharon）當然也是三甲的必然人選，本身是模特兒的她對慣大場面，完全沒有怯場的感覺，雖然已經27歲，不過看下去又不太覺，加上本身職業關係，與很多藝人有合作，與洪永城老婆梁諾妍（Inez）更是老友鬼鬼。本身有幕前經驗，TVB可以即簽即用，捧她入三甲絕對理想。

邢慧敏身形好好。（IG@sharon.ying)

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22歲的梁家琪（Khaki）屬高學歷一群，於澳洲的大學攻讀碩士傳理系，樣子帶點混血兼冷酷，未必是最有冠軍相的一位，但硬件夠入三甲。而最重要的是，她的提名人是郭秀雲，兩人數年前因為公益活動而認識，郭秀雲更對她大讚有加，在IG上寫道：「幾年前嘅小丫頭轉眼間就大個女啦！我與這位熱愛動物更關心環保的小女孩Khaki Leung分外投緣。雖然她在澳洲讀大學，不過回港都經常跟我一起去清潔沙灘，用心學習如何保育瀕危絕種動物。因為知道她對演戲存在夢想，更喜歡她那對會笑的彎彎眼睛，所以就作出第一次做提名人，支持她去圓夢！有夢想，有愛心的Khaki，加油！」

梁家琪（Khaki）IG相真係唔錯。（IG圖片）

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無綫年度選美盛事《2022香港小姐競選》日前已進行了複選，當日共有42位佳麗現身會見傳媒。其中包括了幾位熱門佳麗，有連詩雅師妹邢慧敏（Sharon）、林俊賢女兒林卓錡（前名林鈺洧）、「翻版胡琳」Robin以及張靜婷（Janice）。

現年27歲的Janice今次是第二度參選港姐，她早在19歲時已參選過港姐面試，可惜沒有入圍。Janice 23歲時亦參選過《2018亞洲小姐競選》，並打入香港區十強，擁有多次選美經驗的她，直言對自己入選今屆港姐有信心，又透露參加選美是她的夢想之一。她的社交網有大量性感靚相，大騷Fit爆身材，可見她對自己充滿自信。

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無綫（TVB）大騷《香港小姐2022》早前宣布入圍次輪人選，曾被喻為熱門的Bianca竟然出局，鑑於她有「翻版何超蓮」之稱，25歲擁有港大中文系碩士高學歷，社交網顯示她是網誌作家、註冊教師，擁有鄒族血統（荷蘭人後裔），身高有168cm，今次落選實在令人大跌眼鏡。

曾被喻為熱門的Bianca竟然出局。（資料圖片）

早前有《香港01》讀者爆料，原來Bianca讀書時期已經有一個明星夢，而且更是追星一族，現在追星的瘋狂程度相信大家也有一定的了解，而當年Bianca最喜愛的明星便是馬國明。爆料者更指Bianca追好多TVB明星，除了馬明還有陳凱琳，陳敏之等等，亦加入了不少fanclub。雖然Bianca在參選後已經完全刪除過往的追星相，不過爆料者卻提供了不少，的確有很多與馬明的合照，而且讀書時期的Bianca已經非常靚女！

未知是否被人爆史，今次入選無望？

Bianca最愛馬明！（讀者提供）

對於自己落選，Bianca在接受《香港01》訪問時，表示多謝大家對自己的評價，在這段體驗中感覺到人間的良善。不過對於有報道指參選為追星，她則否認此事，並指自己是帶著一份使命感參選。

她說：「我除左經歷過7x kg肥胖，嘗過各種冷嘲熱諷外，我仲喺2017年因為突如其來嘅意外而毁咗容。當時有個人跑緊步，無情力一推落我度，我個咀就狠狠撞咗上石壆，我個人中冇咗，軟骨碎咗，皮肉爛曬，牙肉爆裂，滿臉鮮血。裏裏外外縫咗超過三十針，前前後後嘅修復工夫超過兩年（十二次），所有人都話個樣一定救唔返。」

由一個外貌中上的女孩子，一下子變得扭曲嚇人，熬過兩年不能開口說話的時間，只可以用飲管飲用流質食物，為避免扯開傷口和感染所以絕對不能流鼻水和打噴嚏。

Bianca指有幾分似何超蓮。（IG圖片）

她續說：「但係喺過程中，因為我完全唔再美麗，所以更加努力讀書豐富內涵。我越堅強去報讀唔同嘅課程，做唔同嘅義工，就遇上越多好人，越有自信，仲超越咗以前。嗰時，大妗、心理學、命理八字、演藝、精神健康急救、口才思維訓練、儀態等等，我通通去學，探訪長者、照顧小朋友嘅義工都會去做，亦都係咁，輾轉就喺關鍵時刻遇上好醫生，幫我做到最後一次嘅修復，幾乎睇唔出痕跡。從此，我嘅自信唔再來自外貌，而係自己撐過呢關嘅堅強，以及從呢段時間所見所感，所浸出黎嘅感恩、從容、淡然。」

Bianca今次參選，其實是想將自己的經歷分享給大家，她說：「毀過容嘅都可以夠膽企出黎選美，只要自己唔放棄仲有咩會做唔到，唔好因為先天嘅條件同發生左嘅事而退縮氣餒、自卑自憐。唔係個個天生有選美嘅條件，但係努力豐富內涵，力臻完美嘅過程，仍然可以得到『美麗』嘅肯定。善良可以換來善良同好運，扭轉自己一生。」可惜TVB並未給她這個機會。