三台收視報告｜《雙生陌生人》破最低紀錄　《尋人記II》都高過佢

三台收視報告又再出爐，今次的日期是5月23日至5月29日。今次報告大家最緊要的當然是無綫（TVB）劇集《雙生陌生人》的最終收視，不難猜測成績肯定是差的，早前《食腦喪B》全劇錄得16.5點以為已經是今年的下限，《雙生陌生人》再把這數字拉低，直接成為TVB史上最低收視的一套。



《雙生陌生人》結局篇錄得13.9點收視，是全劇最高的一周，不過依然難力挽狂瀾，全劇平均收視只有13.5點，平均收視低過上年只有13.8(13.77)點的《刑偵日記》，成為TVB有紀錄以來最低收視的一套劇集。鑑於《尚食》在播出兩周後都有18點以上的收視，相信收視壓力會慢慢減輕，接替《雙生陌生人》的《十八年後的終極告白2.0》有一定的口碑保證，暫時短期內應該不會再打破紀錄。

呢張劇照真係完美寫照。（《雙生陌生人》劇照）

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從另一方面印證《雙生陌生人》的差成績，就是連綜藝節目都要比它高，雖然周一至三晚播出的《日日媽媽聲》在兩次報告都未能衝上雙位數，但在周四五播出的《尋人記II》卻有好成績，兩次報告分別是14.3和14.7點，比《雙生陌生人》高之餘，更高出上一個同時段節目《360秒人生課堂》的11.8點不少，可以看得出節目的質素絕對對收視有所影響，《尋人記》在第一輯時已大獲好評，第二輯未播已有不少人期待，收視自然有一定的保證。

《尋人記II》四位主持 (左起) ：黃靖婷、黃曉瑩、方東昇以及李曉欣。

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至於ViuTV，播出三個星期的綜藝節目《瘋火與膠七》首次跌穿2點，今次報告只有1.9點收視，早前講過節目被大量網民負評，雖然七師傅對此看得好淡然，但收視卻反映出節目製作上可能可以有更好的選擇。

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