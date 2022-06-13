三台收視報告｜《聲夢傳奇2》六周最低 《十八年後》贏口碑兼收視

三台收視報告又再出爐，今次的日期是6月6日至6月12日。上星期提到無綫（TVB）和ViuTV的收視都不太理想，前者今個星期開始反彈，但後者則不太理想，劇集《冥冥之中》看來未得到觀眾的認可。



先講TVB，上次報告提到《十八年後的終極告白2.0》雖然並不高收，但比起上一套《雙生陌生人》已經有少許回升，今次再度由14.7點升至15.6點，連續錄得上升趨勢，證明劇集具有一定的追看性兼口碑不錯，能夠引回一班已熄電視的觀眾。

《十八年後的終極告白2.0》頭十集張力足夠，追看性比平時的劇集高。（劇照）

至於另一套劇集《尚食》也錄得19.6點，是開播四星期以來最高收視的一周，《尋人記II》也有同樣情況，今周錄得16.1點，同樣是開播四星期以來最高收視的一次。不過，星期六晚播放的《聲夢傳奇2》卻錄得近六星期同時段最低收視的一次，只有12.1點，對上一次低過這個數字，已經是4月30日播放的《2022行政長官選舉答問會》，當時只有11.1點收視。

《聲夢傳奇2》未如理想。（節目截圖）

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至於ViuTV，上次報告講到劇集《冥冥之中》是該台今年播的港劇之中，首播成績最差的一套，去到第二周再跌，由3.3點跌至2.9點，看來的確是出現了一些問題，網絡上劣評也有不少，未知之後能否扭轉局面。而《我哋係COLLAR》則比上星期上升了0.1點，錄得2.9點。

節目組安排八位成員到大嶼山享受一日假期。（IG/@collar.weare）

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