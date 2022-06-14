周柏豪髮型帶領潮流　唔少人要剪同款髮型︰大家喜歡我當然開心

無綫（TVB）與內地芒果TV合辦的歌唱節目《聲生不息》播放到第8集，有周柏豪及楊丞琳為特別嘉賓，而楊千嬅演繹的《最後的玫瑰》對林曉峰及周柏豪演繹的《我們都是這樣長大的》，最後林曉峰及周柏豪勝出比賽。周柏豪作客節目《甜蜜的任務 2022》，大談對於節目的感想。另外，周柏豪有一女一子，作為爸爸，他分享了湊小朋友的日常。



周柏豪在《聲生不息》中，與林曉峰演繹鄭秀文的《我們都是這樣長大的》。（影片截圖）

周柏豪表示在《聲生不息》的節目中，對炎明熹（Gigi）的印象最深刻，「Gigi一唱，我都比較多留意，因為我就是她的導師，《聲夢傳奇》，她參加這個比賽就贏了非常好的成績，所以在《聲生不息》的舞台上面，我看到她發光發亮，就特別的開心。」主持人問他覺得Gigi有什麼變化，周柏豪說︰「我覺得她長高了！她還在成長的，我覺得她現在沒有那麼害羞了，多說話了，舞台上面當然是一直也唱得很好，我也是她的歌迷來的，所以希望她會有更好的發展，然後大家也會喜歡她，那就好了！」

周柏豪大讚Gigi唱歌唱得好。（影片截圖）

2019年年尾，周柏豪的太太誕女兒周芯悅（SONYA），周柏豪榮升父親。而他在2021年8月17日，於社交媒體突然宣布太太產下第二胎的消息，兩人迎來一子。周柏豪在節目接受訪問時笑言湊女兒比較沒那麼嚴格，但是兒子也只有9個月大，也還未到對他嚴格的時候。被問到湊小朋友時，讓他最苦惱的事情是什麼，周柏豪直言︰「可能是他們不想睡覺的時候，但是我很想睡覺，那就麻煩了，我一定會讓我太太先睡，然後我去跟他們玩，玩到他們累了，就抱他們到床上休息，自己一定是最後一個休息的人。」到他們睡覺了，周柏豪就可以有自己的時間，果然是超級暖男。

主持表示不少人拿着周柏豪的照片去剪頭髮，要剪跟他同款的髮型。（影片截圖）

周柏豪出名靚仔！（IG@punkhippie）

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主持們介紹到周柏豪的同款髮型，被稱為「港式三七分」，特別受新郎的歡迎，對成為這個潮流的帶領者的看法，周柏豪感謝大家的喜愛，他自言︰「大家喜歡我，我當然很開心，但是我自己也有一些模仿的對象的，從小到大看很多的東西，聽很多的東西，所以在音樂上面也是，模仿劉德華、張學友，他們怎樣去唱歌，怎樣去做音樂，然後謝霆鋒老師他作曲、彈結他，然後變成現在的周柏豪，所以我覺得大家拿我的照片去剪頭髮是一個很正常的事情，謝謝大家用我的照片，所以我也是用其他人的照片去剪頭髮的。所有東西都是參照別人，然後變成自己的東西，要做得更好。」

點擊下圖睇吓周柏豪嘅相︰