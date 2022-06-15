曹永廉視舉家遷居內地為理想︰希望可以去內地尤其是大灣區發展

現年57歲的曹永廉在近期播放中的無綫劇集《十八年後的終極告白2.0》有演出，雖然他仍有拍劇，但日前他接受傳媒訪問時透露，他正部署自己在內地發展的計劃，更希望舉家遷居內地。



曹永廉有晒全盤計劃，之後會舉家遷往內地。（資料圖片）

曹永廉接受傳媒訪問時透露除了希望在內地發展之外，舉家遷往內地是他的最終理想。他直言因為社會事件而做成社會上的撕裂，而自己搬往內地，是因為他「鍾意和平、沒仇恨的地方」，他表示「內地社會團結我才能過上平淡生活」。他曾於疫情前在內地不同地方拍過外景，所以覺得自己已經有初步的體驗，加上曹永廉在內地有公司，會將未來用幾年時間深入體驗生活，而他的這個計劃亦不是突然之間的想法，而是打算了很久，並得到太太姜依蘭的支持。

曹永廉與太太姜依蘭。（視覺中國）

對於香港娛樂市場的看法，曹永廉直言已經跟以往不同了，市場相對縮小了，他「希望可以去到內地尤其是大灣區發展」，待所有事情上了軌道，他就會和家人搬到內地住。由於他現在跟無綫仍有合約的緣故，所以到時仍要兩邊走，似乎已有了全盤大計。

曹永廉跟TVB仍有合約在身。（曹永廉IG圖片）

其實早前已有報道講過，因為疫情的關係，曹永廉形容近兩年收入減少，他向傳媒透露自己這兩年除了拍劇之外，根本沒有接過其他工作，與開工高峰期比較，他估計收入已大減了7成左右，都只是靠以往的積蓄來養家，暫時仍頂得住，但他也要尋求方法去增加收入。當時已有指他決定在內地發展，更不惜狠下心「拋妻棄子」，隻身留在內地全力開拓商機掘金。他初步計劃先住在廣州，預計此行至少逗留數月至半年。原本他計劃3月起行，可是第五波疫情令他有份參演的新劇《破毒強人》拍攝進度受阻，所以要延後計劃，他望盡早可以起程出發，很期待能夠有新的發展。他坦言能夠「搵到啖飯食已經好好喇」，所以他今次北上「博一博」，並會以樂觀的心態去面對。