東張女神梁敏巧自爆入行曾被建議整容　坦言現時仍因外貌感到自卑

梁敏巧曾經參選2019年香港小姐。（IG/@maggiemanhau）

2019年參選香港小姐的梁敏巧（Maggie），上年開始加入《東張西望》團隊做外景主持，擁有姣好身形和逆天長腿的Maggie，亦不時在社交平台大派福利，因此成為新一代的宅男女神。Maggie昨日（14/6）在YouTube上載一條影片分享自己化妝過程及當中的小秘訣，更自爆參選港姐時有行內人建議整容。

Maggie不滿自己的外貌。（Youtube/@梁敏巧Maggie Leung）

在影片中，Maggie先向觀眾介紹自己用的化妝品及化妝技巧，隨後在畫眼妝時，Maggie就開始大吐苦水，直言不喜歡自己的眼型，之後開始憶述入行前沒有特別研究自己的外貌，但是在參選香港小姐時，被身邊的導師及幕後建議：「如果你想入行嘅話，你整下隻眼喎，你隻眼咁下垂又咁細，點搞啊。」Maggie坦言自己當下的打擊非常大。隨後又分享在參選港姐時，突然會有好多網民對參賽者的外貌進行評論，因為Maggie表示當時的自己真的很自卑，又言：「其實到而家都好自卑。」

Maggie直言：「其實到而家好自卑。」（Youtube/@梁敏巧Maggie Leung）

Maggie在影片中分享自己在娛樂圈中並不是美女，因此在入行初期曾經在網上查找很多有關整容的資料，誇張的程度是Maggie會為自己的五官每個一部分都做了資料收集，了解當中的風險、修復期需要的時間以及最終的效果，現時的Maggie憶述當年自己的行為，直言：「我係黐咗線，我覺得自己個陣真係有少少焦慮症。」儘管朋友不經意對她的外貌進行評論，亦會令到Maggie感到不安。

Maggie表示儘管自己平時好nice，但當下情緒變得激動。（Youtube/@梁敏巧Maggie Leung）

不過幸好Maggie得到朋友的安慰：「呢一行係有好多靚女，但係你點樣去搵到自己的價值先係最重要。」Maggie因此被點醒並表示：「其實好多藝人都未必真係咁靚，美若天仙，但係點解佢哋咁多人鍾意，就係佢哋個性格，所以我決定用自己的自身優勢繼續發展，雖然到最後都未必有咩好好嘅成績，至少我自己舒服，我自己開心，做人都係開心嘅啫。」

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