百萬同居計劃｜Anson Lo一開工即狂跑　解放白滑強壯麒麟臂超吸晴

Anson Lo（盧瀚霆）主演嘅新劇《百萬同居計劃》已經進入煞科階段，今早（15日）未夠8點，Anson Lo已經現身屯門進行拍攝，一開工，教主就要拍攝追逐鏡頭，真係少啲體力都唔得掂。拍攝期間，有附近大排檔嘅檔主突然大聲叫喊：「我比多五分鐘你，你哋咁樣我唔使做生意。」工作人員聞言後，即時火速「good take」再轉去公園繼續拍攝。

教主一開工就拍追逐戲。（陳順禎攝）

Anson Lo年初時曾因壓力太大而體重急跌，其後他決心增肥，早前到商台接受「Do姐」鄭裕玲時，Do姐大讚他「大隻咗好多」以及「厚實咗」。呢日拍攝外景時，Anson Lo換上白色無袖背心後，一雙麒麟臂極為搶眼，而由側面看過去，Anson Lo確實「厚實」了不少。不過每當完成拍攝後，經理人花姐都會火速為Anson Lo披上外套，極度保護教主嘅麒麟臂。

平時夏天都可以著大褸嘅Anson Lo，為劇集而「解放」麒麟臂。(陳順禎攝）

一cut機第一時間拎風扇。（陳順禎攝）

拍至10時許，由於有「屯門友」分享拍攝地點，令不少「神徒」聞風而至，而Anson Lo劇中嘅女友Asha（徐㴓喬）亦到場準備開工，二人單係拍攝在巴士站偶遇嘅鏡頭，已經用上半個多小時，由於太陽十分猛烈，加上長袖外套，令Anson Lo同Asha不停「爆汗」，每次cut機後都風扇不離手，Asha更直接將紙巾「攝」到額頭，而在場工作人員就不時幫教主補妝。

Asha不停為自己散熱。（陳順禎攝）

現場有近40多名fans圍觀。（陳順禎攝）