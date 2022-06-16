男神老了！48歲金城武近況曝光「臉部鬆弛」　襯復古髮型更顯老氣

現年48歲的混血男神金城武自2017年和周冬雨合作電影《喜歡·你》後，就再也未登上大螢幕，近幾年來鮮少露面的他，也被不少網友相當好奇近況。對此，知名時尚雜誌《ELLE MEN》日前就曬出封面人物，赫然就是男神金城武，雖然歲月的痕跡已逐漸浮現臉龐上，但仍舊無阻男神散發成熟魅力，頓時掀起一片熱議。



《ELLE MEN》6月份以「普通人」作為主題，邀請到久未出現在瑩光幕前的男神金城武作為封面人物，而雜誌官方微博13號就公開封面照，並寫下引言：「對於深居簡出的金城武而言，理想中的幸福不必奔著『理想』而去，過好普通人的生活，就已經足夠快樂。他只想當演員，而不習慣當明星，從不軋戲，只想專心把一件事情做好。狀態都是暫時的，無需給每一個階段去做註解。」

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封面照上的金城武依舊帥氣，只是狼尾頭略顯老氣，但仍無阻男神散發成熟魅力，再加上蓄了鬍子，氣場變得更是強大。封面照曝光後頓時掀起網友熱議，再加上金城武暌違5年重返大螢幕的作品《風林火山》尚未定檔上映時間，因此也被揣測這次露面恐是為電影宣傳鋪陳：「居然上雜誌了！！！難道是風林火山要上了？」、「新鮮的！！你消失幾年了」、「還是那麼帥，年齡帶來的是另一種味道！」

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