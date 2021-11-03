「路人金城武」相隔12年再現身　近況震驚網民

影星金城武是公認的神級美男，不少人因為跟他似樣而爆紅，12年前內地就有位賣燒餅的男士因被發現撞樣金城武而受到注意，不單人氣爆燈，更帶動生意額急升，一年賣過百萬個燒餅。事隔12年，這位「路人金城武」依然在默默經營燒餅生意，並已成家立室，他未有因為爆紅而轉行，堅持過平淡生活。



「路人金城武」包建斌相隔12年再公開現身，帥氣依然。（節目截圖）

當年被封為「路人金城武」的包建斌，因長相似金城武及黃曉明而成為網絡熱話，在湖南長沙賣燒餅的他突然變成網紅，吸引大批網民慕名而至買燒餅，一年生意額爆升到過百萬個，相當誇張。這種突然成名的網絡紅人，通常都會轉型當網紅，不過包建斌是個例外，堅持默默經營本業，直至大家遺忘他，人氣不再。

包建斌現在已是3名孩子的爸爸，一家五口幸福滿瀉。（微博圖片）

事隔12年，包建斌獲邀上綜藝節目《再次見到你》，他透露這些年來從未轉行，現在已結婚生子，太太現時懷著第三胎，過著平淡幸福的日子。現在的包建斌成熟不少，但帥氣依舊，節目播出後引起不少網民回響，而包建斌本人亦於微博發表感受：

「燒餅帥哥又回來了，看完還是很多感觸。12年前我才高中畢業，和爸爸拉著板車從河南老家來長沙，沒學歷、沒技術，學了幾個月烙餅，成了這個城市最普通的打工人。 後來趕上了網路大潮，一夜之間我成了網路紅人。很多人找我買餅，還有人找我當模特、當明星。但我知道，我不是這塊料。我想我還是只能把燒餅生意做好，有多大能耐就做多大的事。 現在來長沙已經12年，除了燒餅店，我有了幸福的一家五口，也從長沙的打工人變成了創業者。我感謝這個城市，給初來乍到的我提供了落腳點，也給像我這樣普普通通的創業者提供了向上的抓手。回顧這12年，我更堅信了，不論什麼處境，都不能說自己沒有機會，機會永遠給腳踏實地的人。」

當年不少網民慕名去幫襯包建斌的燒餅店。（節目截圖）

網民大讚包建斌夠腳踏實地，沒有因為爆紅而走偏路，過平淡生活也是一種幸福。包建斌的微博只有4千多名粉絲，但這個貼文就有5萬個讚好，證明他仍有號召力。