DaDa意外曝光汪詩詩表妹湛琪清豪宅　老公系出名門唔輸汪氏一族

「宇宙最強」甄子丹老婆汪詩詩表妹湛琪清（Jessica）2019年下嫁整形外科名醫金永強之子金承威（Kenneth），二人婚後相當甜蜜，誕下女兒Kylie，一家三口樂也融融，日前DaDa（陳靜）就在IG意外曝光Jessica的豪宅，奢華大氣的風格，令人羨慕。

DaDa探BB女，意外曝光豪宅！（IG/@dadachan）

複式豪宅，奢華大氣！（IG/@dadachan）

點撃下圖睇更多豪宅：

+ 5

現年32歲的Jessica的老公Kenneth系出名門，家族成員中，有多位是知名的成功企業家，例如李國寶爵士（Sir David Li）和潘迪生爵士（Sir Dickson Poon）等。他就擁有美國史丹福大學經濟學士學位元以及管理科學工程碩士學位元，他於2008年從美國學成歸來後，加入摩根士丹利工作，為企業客戶在收購合併、上市融資等方面提供專業意見。年僅22歲已創辦了本地知名餐飲集團Drawing Room Concepts，生意規模更日益壯大。隨後，他又先後開創了有關生物科技、醫學美容、流動科技等不同類型的生意。

甄子丹太太汪詩詩表妹、模特兒湛琪清（Jessica）與老公金承威（Kenneth）於君悅酒店舉行晚宴，筵開47席與親友分享喜悅。（陳順禎攝）

汪詩詩和汪圓圓的表妹湛琪清手戴約4卡鑽戒非常搶眼，估計價值200多萬港幣，可說是嫁得相當風光。不少中外名人都晒過求婚巨鑽，例如Beyonce、Kim Kardashian及Lady Gaga等就收過十幾廿卡的巨鑽戒指，當中更有人收過35卡天價巨鑽。（葉志明攝）

不得不提，汪氏一族的成員皆成為豪門闊太。有傳汪家父母對外宣稱是加拿大的「珠寶大王」，致力將女兒們從小就致力培養成預備的豪門闊太。汪媽媽教育女兒們都嚴格按照歐洲王室的禮儀，如果做出用手指人等沒有禮貌的行為，都要被體罰。而汪詩詩和汪圓圓3歲時，就被她要求從待人接物到言行舉止，都向歐洲王室公主看齊，18歲之前不能跟任何人戀愛。而Jessica也成功頂住「汪詩詩表妹」的頭銜出入上流圈，結識真富豪。

汪詩詩與老公甄子丹好恩愛。(汪詩詩ig)

汪圓圓嫁「玩具大王」之子人前人後都十分恩愛。