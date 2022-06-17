蔡少芬移居上海一年後搬返香港　逾三千呎複式四房豪宅急放租

蔡少芬（Ada）近年在內地撈到風山水起，去年更舉家移居上海，她曾在內地綜藝節目《送一百位女孩回家》中大讚當地生活「好得沒得再好了」，但早前上海因受疫情影響，實施封城令，令糧食及物資出現短缺的情況，張晉更在微博曬出多張Ada在屋企露台種菜的照片。不過隨着上海解封，Ada一家原來已經搬返香港，有地產經紀將Ada的豪宅在網上放租，並指Ada一家剛剛搬走，租客可以立刻入住。



去年舉家移居上海的蔡少芬（Ada）曾在內地綜藝節目《送一百位女孩回家》中大讚當地生活「好得沒得再好了」。（影片截圖）

早前上海因受疫情影響，實施封城令，令糧食及物資出現短缺的情況，張晉更在微博曬出多張Ada在屋企露台種菜的照片。（微博@張晉max）

據知Ada在上海所住的翠湖天地御苑位於市中心優越地段，相中所見單位屬於複式設計，面積達324平方米（約3487.5平方呎），共四房、兩廳、四衛、傢俬家電齊備，屋內裝修豪華，總體是現代簡約風格， 大廳空間非常闊落，擺放了一張L型梳化，木製茶几，大露台亦十分搶鏡，每間房都設落地窗，廚房以白色櫥櫃為主，廁所設有圓形大浴缸。其實張晉之前亦曾拍片公開屋內環境，見Ada同仔女在大廳玩VR，依然有不少空間，非常舒適。

張晉之前曾拍片公開屋內環境。（影片截圖）

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Ada曾在節目《送一百位女孩回家》中透露已搬到上海一年，大讚內地生活便利，網購可以直接送上門，外出又有網約車、共享單車等，方便又實惠，更感歎：「好得沒得再好了！」似乎對當地生活相當滿意。不過可能因早前上海實施封城，糧食短缺，物價暴漲，考慮到未來的生活，Ada同張晉一家才決定搬返香港。

據知Ada一家已搬返香港。（微博@張晉max）