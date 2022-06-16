薛凱琪曬11年前舊相藉畫畫發洩情緒　網友：開心不開心都有我們陪

薛凱琪（Fiona）最近因參加內地綜藝節目《乘風破浪3》而人氣飆升，三天兩頭登上微博熱搜，外貌與性格受到網友盛讚。



Fiona在節目中認識了很多朋友。（微博@薛凱琪）

今日（16日），Fiona在微博曬舊畫作，相中的她身穿白色背心，隨意扎起頭髮，一手拎住顏料，一手作畫，非常認真。兩張作品分別是靠在膊頭哭泣的小女孩素描，以及一位低著頭站在黑色通道中的女孩丙烯畫，予人悲傷抑鬱的感覺。

Fiona配文道：「突然找到11年前在家畫畫的我。以前的我老愛通過畫畫去發洩不開心的情緒。現在的我不怎麼畫畫了，第一是沒時間，第二是因為我現在並沒有什麼情緒要發洩。」並鼓勵大家：「人快不快樂都是出於自己對事情的看法，看法會改變你的一切行為。有時候回憶之前的自己，會覺得很神奇：這場旅途我到底是怎麼走過來的？希望我們每一個人都可以勇敢地走下去。」

Fiona鼓勵大家樂觀生活。（微博截圖）

40歲的Fiona曾於10幾年前患上重度抑鬱，不但失眠、吃不下東西，也害怕接觸人群，更多次有輕生念頭，幸好方大同將她從死亡邊緣拉了回來。對此，網友紛紛留言道：「阿fi要永遠快樂下去」、「你做你自己，開心不開心都有我們陪著你」、「藝術家的感受力太驚豔了」