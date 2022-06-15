爸爸當家 | 王祖藍同家人得一張相　將自己P入父母合照當全家福

李亞男與王祖藍有份參與的內地親自觀察真人騷《爸爸當家》每集溫情與笑點並存，幾位「全職爸爸」互相分享育兒經，加之有育兒專家坐鎮，通過觀察爸爸的表現，對育兒關係、家庭教育等話題進行正向引導。



祖藍每集都會分享很多個人經歷。（微博@爸爸當家）

最新一集中，大家談論起爸爸照顧女兒有很多不方便的地方，譬如幫女兒沖涼，祖藍表示：「我會穿泳褲，然後跟她一起洗。」但是女兒又會問「為什麼要穿泳褲」，令一班爸爸不知道如何解釋。祖藍續指道：「亞男跟女兒也會經常親親，她有時候就會很想親我的嘴，我就說這個親嘴你只能跟媽媽親，因為你不能親我，然後她有時候就覺得為什麼我不可以！然後抓住我的頭（親）。這些都要跟她說，在我身上就告訴她，有一些男生是不可以跟你做的，你也不可以跟爸爸做的。」

祖藍已經開始培養女兒的性別意識。（視頻截圖）

育兒專家向大家普及BB的性別意識形成時間線。（視頻截圖）

除此之外，祖藍看到其中一位男嘉賓首次拍攝全家福時，忍不住潸然淚下，他憶述道：「全家福很有意義，後來做藝人之後，有時候做訪問，人家問我要全家福，我發現我才有一張，之前都沒有機會拍。後來我就有一點點彌補了這個小遺憾，想法就是我翻出了很多我爸爸媽媽結婚，還有他們談戀愛、出去拍照等等，我就用現代的技術，把我放到那個情景去，就感覺自己，其實你們在一起的時候，就好像那個已經開始快有我了。所以現在跟外公外婆、跟奶奶有機會就多拍。」

祖藍現在有機會就會影全家福。（視頻截圖）