一蚊Joe轟記者遭圍插　敖嘉年曾任《城市追擊》自知非記者會禮讓

TVB節目《東張西望》外景主持「一蚊Joe」游莨維日前採訪中環雲咸街槍擊案時，疑因與在場港聞記者發生衝突，事後感不滿在Facebook出Post寸對方：「MJ我雖然唔係#港聞記者但係2010年我採訪#馬尼拉人質事件 嘅時候，你畢業未呀，港聞記者?」隨即引起牽然大波。遭網民圍插：「唔好再以行外人同唔專業嘅態度對待新聞工作。」

敖嘉年曾任無綫《城市追擊》外景主持。（梁碧玲攝）

曾任無綫《城市追擊》外景主持的敖嘉年今晚（16/6）現身圓方出席韓片《孩子轉運站》首映禮時，就上述事年表態說：「其實當年我出去採訪時事新聞嘅時候，好多時都會同啲港聞記者一齊做嘢，而且大家都會互相遷就，而且本身我唔係新聞出身，咁所以好多時就會俾佢哋做咗先，然後我哋再跟住去做。（當時你覺得自己係一名主持，還是一名記者？）其實我當係一份工作，我真係唔知，總之公司叫做乜就做乜。（採訪時有冇聽過難聽嘅說話？）咁又冇。可能有時我哋個咪阻到佢哋個咪嘅時候，就會講《城追》咪低少少咁囉。但好少會鬧。」

提到網民寸爆「一蚊Joe」其實以演員身份去扮記者去採訪，敖嘉年表示：「其實佢可能未知自己個定位係乜嘢，加上佢出去採訪時天氣又熱，同記者們又有啲誤會咗係唔出奇嘅。咁所以我哋又唔可以睇單方面。咁可能當時阿Joe一時谷氣先係網上宣洩吓，咁所以大家搵食就遷就吓。」