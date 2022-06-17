尋人記2｜方東昇尋獲名廚保哥少年身影　曾住難民營受盡歧視

《尋人記 II》最新一集講道節目組在翻查八、九十年代的一篇望后石難民營一批越南人的訪問片段中，竟意外發現有名廚保哥（黃亞保）的背影。於是，請到保哥來親身確認一下片段中的背影是否真的是自己，保哥見到片段自己都嚇親，順道解說當年自己6歲跟隨父母由越南偷渡來港，之後在望后石難民營住了6年，鮮為人知的過去。

最新一集尋回保哥！（影片截圖）

少年保哥原來識打鼓，非常有型！（影片截圖）

「嗰時我哋住碌架床，每格床會同窗簾布隔開，一格為之一個家庭……想當年好驚好尷尬，自尊心（受損）同埋好自卑，啱啱入中學嘅時候好多同學仔都好鍾意攞我嚟講笑，你冇得改變人哋嘅思想，同學仔點睇你，好短暫。」保哥在節目中講道，他更以陳皮比喻人生：「所謂苦盡甘來，先食落去係有少少甘甘哋，苦苦哋，越食越有滋味，甜味又開始出返嚟。」保哥接受《香港01》訪問時就透露當年同窗的近況：「其實我有幫方東昇搵人，因為而家我哋都有見面同聯絡，不過佢哋就唔方便出鏡。（咁佢哋近況係點？）個個都好好呀，阿明做緊銀行，人工隨時係我10倍添！」

保哥受過不少苦！（影片截圖）

保哥鮮為人知的過去！（IG/@chef.paulwong）

而保哥曾接受《香港01》訪問時講道：「呢6年都算係我人生中最黑暗同最難捱嘅日子，記得當時喺大鴉洲，冇飯食，每日只係靠煉奶同餅乾維生，又會同爸爸上山砍柴同執啲樹皮嚟煲涼茶飲，但都感恩呢個地方令我成熟同自立。」後來他亦因父親曾到內地開小菜館，從小立志當大廚或是酒家老闆，並修讀歷時12年的中華廚藝學院多個專業廚藝課程，更曾先後去過深海軒會所、怡東酒店和八月花點心中菜館學廚，後又轉到君滙港會所餐廳晉升總廚。目前，保哥與初戀太太Rebecca組織家庭，擁有三子一女，非常幸福！

一家六口！（IG/@chef.paulwong）