「荃灣豬肉檔AK」含淚片收過千嬲　粉絲舉證揭威威遭網絡打手狙擊

早前在網絡上爆紅的肉類分割員劉宋威（威威）被網民不停起底。（YouTube/@威威 劉宋威Samuel）

早前在網絡上爆紅的肉類分割員劉宋威（威威）被網民不停起底，除了被爆出曾經做過傳銷，更有消息流傳威威疑似是社團人士。威威面對連日來的負評壓力終於忍不住出聲昨日（16/6）威威在社交平台上載了一段短片，表示自己受到網絡欺凌，更一度哽咽，表示有紋身並不代表是壞人，勸網民不要標籤紋身人士，而一眾的「威威豬」（威威支持者）立即留言支持威威。

荃灣豬肉威威被指是黑社會 fb哽咽：點解有紋身就唔係好人

有消息流傳威威疑似是黑社會人物。（網上圖片）

時隔一天，影片獲得逾500位網民讚好，不過就唔係每一位網民都撐威威，事關影片有過千位網民派嬲，疑似對威威的言論感到不滿。今日（17/6）Facebook群組「荃灣鮮肉威威應援團」就有「威威豬」發布帖文表示威威慘遭狙擊並曬出相關證據。

對影片派嬲的網民近半非本地用戶。（FB截圖）

當中見到對影片派嬲的網民近半非本地用戶，當中部份帳號的名字更是由巴基斯坦、印度等地常用的文字組成，因此部份的「威威豬」推斷出事件有幕後黑手買水軍網絡欺凌威威，並希望透過此行為阻止威威出道，威威現時的狀況令一班威威豬感到非常心痛，更表示：「邊個會唔想佢成功，平常人點會識買嬲呀！大家心裡有數啦！威威真係好慘！大家去比加油啦」、「大家諗下究竟有咩公司咩集團會買咁多嬲去攻擊人」，現時「威威豬」勸其他支持者齊齊發功去點讚威威的影片以示支持。

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