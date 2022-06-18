尋人記II｜龜兔夫婦一年後竟陰陽永隔 　Frankie預演遺言感動催淚

由方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷主持的節目《尋人記II》昨晚播出了最後一集，過去兩年尋獲無數昔日新聞主角的攝製隊，在今集舉辦了「《尋人記》同學會」，四位主持相約首輯曾經現身的新聞主角聚首分享近況，並向同學們送上窩心的相框紀念品；未能抽空出席的，除了以錄音向各人問好，亦有人邀請攝製隊再度登門造訪。

《尋人記II》已經播出了最後一集。

去年憑「甜蜜互動」感動無數觀眾的「龜兔夫婦」Sabrina與Frankie，1994年因尋求婚姻輔導接受《星期日檔案》訪問，並以「烏龜白兔」形容彼此關係。相隔一年，昔日的恩愛夫妻竟已陰陽永隔！去年在鏡頭前談笑風生、健康活潑的Frankie，受訪後數月突然急性心臟病發，在生死邊緣徘徊十六天後，去年八月在家人陪同下與世長辭，終年67歲。Sabrina憶述丈夫離世時的情況，難掩傷痛表示：「個心依然係期盼希望（佢冇事），直至佢（個心）停咗喇，醫生問可唔可以掹喉，我係唔畀，都堅持咗個幾鐘。」節目又播出了上輯《尋人記》未曾曝光片段， Frankie於鏡頭前叮囑愛妻Sabrina，日後如果自己先走一步，要好好活下去。「你千祈唔好掛住我，記住！拜拜！下世有緣我哋可以再嚟過，我哋今世過得好開心，係咁多。你要享受你自己嘅餘生，真係唔好掛住我。」

Frankie預演遺言。

面對摯愛離去，一向樂觀開朗的Sabrina曾經難以釋懷：「我跟其他人一樣會問『點解會畀一個咁嘅結果我哋呢？』、『點解唔可以再同我耐啲？』」就連最愛的跳舞比賽，Sabrina也失去了衝勁：「當有日發覺原來冇人再去欣賞我好，冇人再去話我唔好，我就好似冇咗嗰個動力。」縱然心痛難耐，日子還是要過，Sabrina後來想起自己仍背負著女兒、母親、婆婆等多重身份，決定勇敢生存：「唔可以再沉溺喺唔開心嘅情緒入面，要做番自己應該做嘅嘢。」

Sabrina好唔捨得老公。

正如方東昇的旁白：「只要愛過、痛過、努力過，人生就冇白過」，Sabrina逐步走出喪夫之痛，她感恩當天受訪，留下珍貴回憶：「我覺得你哋上次嚟拍呢一段，係上天畀我哋嘅一份禮物。佢喺醫院時，只有一件事我覺得好遺憾，就係佢冇遺言，呢段（錄影）當時畀到我內心好大安慰，亦令Frankie可以『親自』喺喪禮同親友道別。」Sabrina續指：「我哋做咗呢件事，對我哋兩個同屋企人，都好有紀念價值。今次唔走，五年都會走、十年都會走、再老啲、三十年？佢都會走，但如果我冇做呢件事，我永遠冇咗呢個回憶。」「平凡人生不平凡，簡單道理不簡單」，方東昇最後透過旁白，感激所有接受過節目訪問的「平凡人」能夠拿出勇氣，成就《尋人記》。

四位主持的合照，方東昇在節目中不時大拋金句。

Frankie與Sabrina的故事感動無數網民，昨晚網民於討論區洗版式留言表示「感動」及「爆喊」，並認真留言謂要「珍惜眼前人」：「好似整定咁，喊死人」、「完全估唔到係咁」、「今日更加明白要珍惜眼前人」、 「Sabrina好堅強」、「Frankie最後嘅日子無遺言但之前講低晒，總算圓滿」、「佢哋好恩愛的，咁突然，點解會咁？」、「估唔到嚟個咁嘅結尾，喊死我」、「今集真係好好睇，好高質素」、「最後一集好傷心，亦明白人生就係不能預計」 、「Frankie雖然走咗，但佢好幸福，人生好圓滿」、「雖然流住眼淚，但個訊息好正面」、「喊到爭啲停唔到」、「好有情嘅一個節目，喊到我哩」又紛紛留言表示想該節目有第三輯。