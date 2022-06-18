十八年後的終極告白2.0｜龔嘉欣分半鐘換4次眼神　譚俊彥忽然變奸

《十八年後的終極告白2.0》劇情繼續反轉再反轉兼漸趨緊湊！龔嘉欣（Katy）飾演性格內斂但剛強的沈越，之前一直被指有欠發揮，但隨住劇情發展，嘉欣一連兩晚演技大爆發，昨晚兩場「讀遺書」及「含淚畫畫」，更發揮出極富層次的內斂式喊功。監製王偉仁亦大讚Katy是專業演員，喊戲收放自如兼從不NG。

龔嘉欣以比較壓抑嘅方式去演呢場喊戲，啲眼淚點到即止。

劇情講到沈越公公（陳狄克飾）病逝，沈家三姊弟哭成淚人，當中龔嘉欣情緒最為複雜壓抑，包括自責、傷感及面對弟妹埋怨的壓力與無奈。嘉欣該場沒有過多的情緒爆發，反以較壓抑情緒詮釋有苦說不出的心情，獲網民大讚入戲。昨晚嘉欣再向高難度挑戰，意外發現公公遺書的她，一字一淚將公公遺願讀給弟弟天藍（邵展鵬飾）及妹妹曉彤（鄧卓殷飾）聽，為了顧及弟妹情緒全程強忍淚水；但不經意的皺眉及顫抖的聲音，已充份展示壓抑於內心深處的傷痛。

龔嘉欣（Katy）呢場讀遺書戲，都係喊得好壓抑，但卻全程讓觀眾看得相當動容。

之後痛定思痛的沈越再到畫室為Angus（譚俊彥飾）畫畫，期間因憶及與公公過去的種種，再度情緒爆發；由於習慣了硬淨、同時有恨於Angus，沈越雖然極度傷痛，但也只是默默垂淚。約一分半鐘的場口中，前後共穿插了數次回憶片段，並與嘉欣眼神特寫相互穿插；在四次特寫中，嘉欣眼神都有明顯情緒轉變，甚至連鼻子也逐漸變紅，由倔強慢慢走進悲傷Mode，相當有感染力，難怪網友留言大讚：「龔嘉欣喊戲一流， 今年攞硬視后」、「喊得好有層次！」

嘉欣呢場「含淚畫畫」戲，喊到連個鼻都紅埋。

昨晚另一焦點，是飾演Angus的譚俊彥逐步「黑化」，他先是利用沈越悲慘身世為畫展宣傳，再以甜言氹沈越原諒並與其深情激吻，並對經過的天藍投以「好勝」及「奸險」一睄，之後再加多兩錢肉緊咀沈越，令人相當心寒！對於譚俊彥僅憑一個眼神直入「黑化」Mode，網友心痛沈越「癡心錯付」之餘，更有網友腦洞大開推斷一直以「受害者」身份自居的Angus才是殺害Queenie（譚凱琪飾）Big Boss。網民留言：「話唔定可能係Angus殺人，用嚟激發沈越畫畫嘅靈感」、「Angus個樣成日深藏不露，所以呢個複雜角色才要搵譚俊彥做」、「專登kiss有點奸，會唔會其實所有嘢係男主搞出來？」監製王偉仁亦笑指剪完片後，亦即向譚俊彥笑謂：「你今次死硬，實好多人憎你」，又大讚譚俊彥是相當努力和有實力的演員：「佢呢場戲雖然就係嗰兩個眼神，但真係做得好好，好搶。」

譚俊彥似乎準備黑化。