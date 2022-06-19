陳豪無懼後浪繼續穩坐「吸金王」寶座　公開箇中秘訣：要把持自己

陳豪雖然甚得女性（甚至是男性）歡心，但是婚後他基本上成為了一個「絕緣體」，緋聞一律與他無緣，圈內公認是好男人、好爸爸、好老公。



陳豪和陳茵媺一定簡直是模範家庭。（陳茵媺IG）

陳豪事業發展得這麼好，俗語說：「成功男人的背後必定有一個女人」，他的太太陳茵媺一定有功勞。他今日（18/6）出席活動時，就表示太太持家有道，兩人的定位與傳統家庭無異，說：「我哋係男主外，女主內，太太就處理所有家頭細務，所有Finance（錢銀事宜）、細路仔學費等等，全部都係交畀佢處理，我就負責去搵錢返嚟。」

陳豪出席現金存款app發布會。（林迅景攝）

他續說，太太陳茵媺是一位理財有道的人：「佢好精打細算，每樣嘢都格過價先買。」被問道出糧後需不需要上繳，他就回答：「我哋family好似一個crew（團體）咁，我哋唔會分大家點使。」會不會每個月問太太領取零用錢？他聞言大笑，說：「唔會，我哋好free，鍾意買咩就買咩。」陳豪透露，太太陳茵媺也精於投資，說：「除咗藝人份收入，佢仲會炒吓股票。」

陳豪和陳茵媺結婚9年恩愛甜蜜。（IG圖片）

近日有消息指陳茵媺時隔8年再次「出山」與陳豪一同拍劇，陳豪也大表贊成，說其實多年來一直都有人招手邀請陳茵媺「出山」，可惜小朋友還需要人照顧所以一直分身不暇，現在小朋友大個了就正好可以「過過戲癮」重拾夢想。陳豪續說，其實兩人一齊拍劇，他們父母最擔心的就是小朋友的反應，說：「因為第一次媽咪唔喺屋企，佢哋反應都係未知之數。」

陳豪表示男主外女主內，自己負責搵錢，太太陳茵媺負責打理屋企。（林迅景攝）

有沒有考慮過帶他們到片場？陳豪回答，其實他和女兒早已經約定好帶她到片場參觀。他說：「佢最近都成日追住我，話我應承咗帶集去片場，我話：『放心，應承咗你嘅嘢實會做！』只不過係幾時啫，哈哈哈。」他解釋說，當爸爸拍戲時媽媽在一旁照顧的話還好，但是他和陳茵媺一樣都要拍戲時，其他人照顧就難度就高得多，因為小朋友都是十分「黐人」。

陳豪陳茵媺一家非常幸福。（IG圖片）

陳茵媺「復出」對觀眾來說是一年好開心，但對她的老公陳豪來說可能就是一件「痛苦」事。事關拍劇拍戲，陳茵媺未必每次都和陳豪做對手戲飾演情侶或者夫妻，總會有機會與其他「男神」甚至是「小鮮肉」做對手戲或者有親吻場面，對此，陳豪一臉無奈地說：「你問得好好，我都唔知點答你。唔舒服實會有少少㗎啦，但係作為演員本身工作就係咁。Aimee（陳茵媺）係一個好好嘅演員，我深信佢會有好成續，如果佢繼續返個事業，有第二個男主角都係必定會發生嘅事。到時我都會喺後面默默地支持，不過就會咁樣一路揼心口。」

陳豪笑言如果陳茵媺同其他男演員拍親密戲，佢會一邊睇一邊揼心口地支持。（林迅景攝）

近年市況低迷，普遍上TVB藝人在廣告收入方面減少不少，唯獨是陳豪依然得到廣告客戶垂青，接廣告接到手軟。粗略統計，陳豪近年除了最近的yuu之外，還有財務公司、健康食品、床褥品牌、健跑活動、航空公司、名錶、銀行、存款App等廣告，可稱得上是TVB「吸金王」。

問及箇中的秘訣，他就分享說：「我成日都講，唔係淨係拍廣告或者做演員，有時係做人態度，拍戲同現實生活係分唔開。做一個咩嘅人，（有個）點樣嘅思維會好影響下一代。點樣去教育下一代唔會太多無謂思想，花巧嘢。有理想有夢想係好，但係一定要去實行，單單去夢想嗰個只係一個夢。就正如做藝人，一定要把持到自己，將自己嘅光帶出嚟，俾人知係係邊個，愈透明愈好，咁觀眾先會接受你。」