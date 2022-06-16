陳茵媺以最佳狀態復出拍劇　靠天然食材抗衰老　4招保持青春活力

41歲的陳茵媺（Aimee）與陳豪（Moses）自2013年結婚，之後陸續誕下兩子一女，Aimee隨即將重心放在家庭，14年以全職照顧小朋友為由淡出娛樂圈，專心相夫教子。不過Aimee一直未有放棄對演戲的熱愛，近日有消息傳出Aimee有感小朋友已長大，將「出山」拍劇。8年未有拍劇的Aimee，狀態仍然保持良好，外表和2006年當選香港小姐冠軍時非常相近，絕對是圈中抗衰老的代表之一。



陳豪與老婆陳茵媺及3個寶貝仔女。(陳茵媺IG)

轉眼間當年的港姐冠軍陳茵媺已經41歲，作為三孩之母的Aimee，在保養方面一點也沒有偷懶，除了身形保持纖瘦，皮膚亦保養得相當好。Amiee平日會盡量選擇高纖低脂的素食，假如親自下厨都會盡量少鹽少糖，保持健康。

親自下廚減少外出用餐

從陳茵媺的社交媒體上，不難發現她經常為一家人親自下廚，而且看上去色香味俱全，皆因Aimee認為外面餐廳的食物就算煮得再美味，也不及自己親自挑選食材烹飪來得健康，加上家中有三個小朋友，烹飪一道菜餚，可以一家5口一起分享，美味又健康。

事實上經常外出用膳，容易攝取過多鹽分、糖分，亦容易纖維量不足。就經常飲用的茶飲為例，消委會曾測試本港市面上八種調製茶飲的含糖量，包括：熱門的芝士奶蓋、抹茶拿鐵及傳統的珍珠奶茶等。結果顯示，大部分飲品一杯的分量已超過標準，最誇張的更含約14粒方糖（以每粒5克計算）。久而久之，積聚在身體內的不良影響，就會反映在皮膚上，所以飲食是皮膚保養的重要一環。

選用天然護膚品 以A酸保持白滑

陳茵媺除了會從飲食上著手，在選擇護膚品方面也會以天然無添加的護膚品為主，盡量減少化學物對皮膚造成的傷害。Aimee曾提到會使用維他命A酸改善毛孔粗大、皺紋等皮膚狀況。

因為A酸可以將老化角質剝離，讓肌膚看起來很光滑，同時可以平衡肌膚表面，令痤瘡桿菌不易生存；淡化細紋增加製造膠原蛋白等等。不過長時間使用會令皮膚變得乾燥痕癢，所以需要醫生處方。

多做運動 促進新陳代謝及親子關係

陳茵媺做運動不單是為了令身形窈窕，更是促進親子關係的方法。Aimee會陪伴女兒一起學習跆拳道；除此之外，陳茵媺的日常生活都離不開跳舞、瑜珈、行山、重量訓練等帶氧運動，她認為適當出汗，加速身體新陳代謝，也是令肌膚保持光澤透亮的秘訣之一。

保持樂觀積極的心態

保持樂觀心態看似與保養皮膚毫無關係，但其實長期受壓力和負面情緒影響，會容易導致食慾不振、睡眠質素下降，自然而然會影響皮膚質素！因此陳茵媺經常保持開朗樂觀的心態，讓自己每天都感到幸福。