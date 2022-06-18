蘇皓兒玩籃球四年唔敢日頭打波：上年拍嘢曬咗一日個印而家仲喺到

藝人蘇皓兒（Chloe）同幸卓輝（Matthew）今現身麥花臣球場為籃球比賽拍攝宣傳片。二人各自身穿球衣上陣非常有型，打籃球時有板有眼，動作標準，二人不愧為籃球迷。

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作為籃球愛好者，在接受訪問時被問道有沒有留意今次的NBA總決賽，Chloe就表示透過YouTube觀看，而Matthew偶爾會留意，更對Curry奪得MVP非常感動：「佢好努力睇佢攞都好值得。」

幸卓輝認為Curry拿到MVP是好值得。（陳順禎攝）

打籃球免不了會曬到太陽，但對於Chloe來說她則不會選擇在日頭時間打籃球，通常會在晚上時間打籃球，因為會曬到皮膚影響工作：「因為我唔知點解黑完之後白唔返，上年拍咗嗰運動品牌曝曬咗一日，嗰印到依家過咗一年仲喺到，所以有時候Beauty 嘅工作唔想影響到。」接觸籃球已有四年多時間的chloe 通常打街場較多，因為室內場比較難預訂。

蘇皓兒多在晚上時段打籃球，因為不會曬黑。（陳順禎攝）

身材高䠷的Matthew亦接觸籃球有10多年時間，從中學開始至今，自己亦有組一隊籃球隊，閒時亦會報名參加籃球比賽。被問道本地推動籃球這個運動是不是不夠多，Matthew 就表示：「一定唔夠，我哋每個禮拜自己練波，室內場都好難Book，希望有多啲球場。」而Chloe亦認為本地可做多一些推動籃球文化的工作。