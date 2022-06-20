華置聘請暑期工　時薪高達500 元兼隨時轉為全職員工

陳凱韻女士表示：「我們樂於為學生提供就業機會。」（資料圖片）

華人置業集團（集團）今午宣布推出暑期工計劃，聘請100個短期及兼職職位，為學生提供實習機會，工種包括會計、市場推廣、物業銷售、物業管理、公司秘書、行政、資訊科技、法律、人力資源、化妝品銷售及證券等多個範疇。

除了傳統職位，集團亦基於學生的專長開設一些較為特別的臨時職位，例如「尋人專家」、「情緒管理專才」、「校對精英」、「P 圖達人」、「購物能手」、「潮流擔當」、「商場活動模特兒」、「數錢大師」、「小小直播主」及「短片剪接師」等。而以上職位均來自集團、忠信物業管理、天發證券、劉鑾雄慈善基金及劉葉淑婉紀念慈善基金等多間公司。

華人置業集團今午宣布將聘請100個暑期工。

以上職位的工作時期為今年 7 月至 8 月，每日的工作時間不多於八個小時，每周享有至少一日假期。全部職位均無須工作經驗，適合不同背景、年齡及學歷的學生。13 歲或以上的學生即可申請，但未滿15歲的申請者須於入職前提交「暑期工作家長同意書」。

所有暑期工的薪酬待遇均貼近集團的全職員工，時薪最高可達港幣 500 元，以及可享受優厚的員工購物折扣優惠。如果在職期間表現出色，日後集團有相關空缺時，暑期工在畢業後可獲優先聘用加入集團成為曾任職部門的全職員工，無須重新面試及豁免試用期。此外，對於家庭經濟狀況較差的暑期工，只要通過基本審查，將獲集團優先考慮聘用，並且享有膳食及交通津貼。

陳凱韻女士（甘比）表示：「我們樂於為學生提供就業機會，故欣然推出這個暑期工計劃，希望大家踴躍申請。大家成功加入集團之後，除了賺取零用錢，更寶貴的是將獲得全面的在職培訓，體驗一個充實而滿足的暑假。」