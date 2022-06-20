三台收視報告｜《聲夢傳奇2》未理想有原因 　《十八年後》終反彈

三台收視報告又再出爐，今次的日期是6月13日至6月19日。這次報告大致上跟上星期分別不大，收視上落也只是很少的距離，不過有些現象也是可以探討一下，例如無綫（TVB）《聲夢傳奇2》的滑落，還有《十八年後的終極告白2.0》違反常理的情況。



先講TVB，《聲夢傳奇2》在首周收視只有12.1點，已經是六星期以來最低的數字，到今周再下滑至11.1點，成績不太理想。上年第一輯《聲夢傳奇》收視大約保持在16點左右，今次完全留不住上一輯的觀眾，未知是否因為參賽者未夠上輯吸引，始終整個騷其實分別暫時未有很大的分別。

《聲夢傳奇2》收視不太理想。（節目截圖）

而劇集方面，《尚食》依然保持不錯的收視，不過變化並不大，重點要放在《十八年後的終極告白2.0》身上。大家都知道，在此前的劇集《雙生陌生人》創下了最低收視，大家都對《十八年後的終極告白2.0》並不太看好，而事實上在首周只錄得14.7點時，不少人都預測收視就定格在14點左右。不過，後續兩星期連續升，是比較令人意外，因為通常首播便是最高收視，觀眾會慢慢流失，除非口碑極好，可以吸引外客回來，才會違反常理地上升。今次《十八年後的終極告白2.0》就做到這個效果，可惜在大環境的差收視下，也未能做到很標青的成績。

《十八年後的終極告白2.0》口碑不錯。（劇照）

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