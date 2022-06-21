陳凱琳細佬唔似爸爸再成熱話　陳媽媽剖白原因震驚網民：咁都得？

陳凱琳 (Grace) 的龍鳳胎細佬Derek在剛過去的父親節，於IG post了他與爸爸的最新合照即引起了網民熱烈討論，Derek激似混血兒外貌與他爸爸中國人樣貌的差異再度成為焦點，外界直指Grace與Derek兩姊弟完全不似爸爸。就連向來愛抽水的林作，亦提出以100萬港元向Derek發出挑戰，讓他去驗Derek父子的DNA，如果DNA比照證實他們是父子，林作會俾100萬Derek。如果驗到不是父子，但驗到Derek沒有印巴血統，林作都會俾100萬對方，認真Crazy。

Sweet到以為係情侶！（Instagram：@derek_hcc）

Grace與Derek樣貌不似他們爸爸已被無數次討論，其實他們媽媽就曾於去年5月接受車淑梅的電台節目訪問時，首次回應仔女混血兒外貌原因。Grace與Derek的大家姐Joyce長得絲毫不似混血兒，Joyce與爸媽同樣是中國人的樣貌，對此陳媽媽當時就解釋道：「其實 Grace 同 Derek 龍鳳胎出世嗰陣同大家姐一樣非常白淨，但突然喺 14、15 歲嘅時候眼大咗、臉尖咗，阿仔鬚根多咗，可能我嘅媽媽係馬來西亞人，擁有亞裔嘅容貌，細路又喜歡戶外活動，又或者加拿大嘅食物有好多荷爾蒙啦！」隨住Derek日前post新相，陳媽媽此段訪問內容再被網民重提，不少網民都大表驚訝，有網民更是充滿疑惑表示：「咁都得？」、「有人信？」、「基因突變？」

陳凱琳同媽媽感情要好。（IG：@ghlchan）

+ 3

+ 5