21歲金允熙被封新一代「最強童顏」　超齡飾演小學生零違和感

近年有不少戲劇作品都因演員的超齡演出受到外界關注，包括早前在韓劇《二十五，二十一》入面，31歲的女主角金泰梨成功演繹18至21歲時期的「羅希度」被觀眾大讚零破綻。勢想不到一山還有一山高，近日又有超齡演員出位成功，韓國網劇《壞少年：為救朋友失去了眼》（下稱：壞少年）中慘受霸凌的小學生女主角，原來並非一名童星，而是現年已經21歲、外表極為童顏的金允熙。



韓國網劇《壞少年：為救朋友失去了眼》中的小學生女主角，竟然已經21歲。（《壞少年》劇照）

CheezeFilm網劇《壞少年》劇情講述一名受霸凌和遭飲酒的爸爸言語暴力的小學生「允熙」為主，播出之後獲觀眾大讚這位小演員演技相當精湛，但原來她已經是21歲的成年人，外表比起劇中另一名13歲童星還要年輕，火速被外界稱作是新一代的「最強童顏」。

21歲的金允熙（左）望落比起13歲的童星崔文成還要年輕。（《壞少年》劇照）

金允熙是一名演員志願生，近年主要參演CheezeFilm旗下的網劇，兩年前她在另一套網劇中飾演高三學生，今次更越級挑戰超齡演出一名小學生。單單是一個握住拳頭用筷子食麵的畫面、和說話的方式等等，足以見到她對這個角色相當用心，連細節都不放過，令觀眾非常滿意：「允熙真的很童顏，不需要童星演員的程度」、「女主角已經是成人演員了」、「從高中生演到小學生，太強了」

金允熙的演技備受觀眾讚賞。（Instagram：@unis_xx）

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