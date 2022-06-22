林作挑機陳凱琳細佬驗DNA再爆料　公開陳家私下回覆內容極震撼

陳凱琳 (Grace) 的龍鳳胎細佬Derek在剛過去的父親節，於IG post了他與爸爸的最新合照即引起了網民熱烈討論，Derek激似混血兒外貌與他爸爸中國人樣貌的差異再度成為焦點，外界直指Grace與Derek兩姊弟完全不似爸爸。就連向來愛抽水的林作，亦提出以100萬港元向Derek發出挑戰，讓他去驗Derek父子的DNA，如果DNA比照證實他們是父子，林作會俾100萬Derek。如果驗到不是父子，但驗到Derek沒有印巴血統，林作都會俾100萬對方，認真Crazy。

Derek post了這張父子照成為熱話（Instagram：@derek_hcc）

今日林作於他的IG預告事件有最新進展有料爆，並表示包保震撼，他寫道：「我宣布：我今早獲得陳家私下回覆，距離探究究竟是隔代遺傳還是隔壁遺傳又近了一步。過去兩小時Follower只多了200人，這樣吧，IG到達40K，我就會post出完整回應。Facebook page上此post上到1k like我也會post。如果post出嚟唔收貨，我切。包震撼。」林作對《香港01》表示：「等齊人，大家有足夠既attention，我就會公布。」

點擊睇Grace三姊弟的樣貌：

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