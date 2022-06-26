《全民造星V》細節率先爆　MIRROR赴英美加揀蟀搵洋人做師弟？

ViuTV大型選秀節目《全民造型》系列絕對稱得上是娛樂圈的「藝人搖籃」，發掘出不少歌影視生力軍，第一季打造出人氣男團MIRROR和搞笑男團ERROR，第二季便有三人男子組合P1X3L，而亞軍MC張天賦更是上年的新人王，第四季則有八人女團COLLAR，為樂壇帶來不少新鮮感，所以好多觀眾都非常好奇《全民造星V》會以什麼形式、主題舉行。

全民造星IV︱一文睇晒Marf奪冠之路 由頭贏到尾關Anson Lo事？

《全民造星IV》冠軍是Marf（邱彥筒），她現時是女團COLLAR成員。（電視畫面）

COLLAR出道半年成員人氣排行榜 《造星IV》冠軍Marf下滑跌至No.3

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據了解，從ViuTV製作部及藝人管理部獨立分拆出來的MakerVille現正籌備全男班的《全民造星V》，而今屆玩法更與往年大有不同，由第一季至第四季，ViuTV方面都是在香港舉行海選，經導演、監製面試後選出90多位參賽者在節目正式亮相，而今屆則加入海外招兵環節，更請出MIRROR的姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）和Edan（呂爵安）等12名成員走訪世界各地「揀蟀」。

簡單來說即是姜濤會親自挑選自己的接班人。（Instagram/@keung_show）

至於MIRROR會到哪些地方？消息指他們會分頭行事到新加坡、美國、加拿大和英國等地尋訪可造之材，更會拍攝整個招兵過程，而人選亦不限海外華人，即是隨時會找個西人返香港參加比賽！另外，節目預計於9、10月拍攝，最快會在今年年尾播出，所以一向有追開節目的觀眾要等多幾個月，或者是下年先有得睇了！而記者亦有聯絡MIRROR經理人兼節目監製花姐（黃慧君）查詢，惟對方暫未回覆。

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