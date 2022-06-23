十八年後的終極告白2.0│陳山聰演女裝節食減磅 著兩對絲襪遮腳毛

本周五迎來大結局的《十八年後2.0》劇情愈趨緊張，昨晚播出的第18集更引爆高潮，原來Jason（陳山聰飾）有易服癖，Queenie身亡當晚、穿着豹紋鞋和漁網絲襪的「女人」竟然正是他，可謂「反轉再反轉」。易服癖「曝光」後，Jason「瘋狂DNA」大爆發，整暈Angus（譚俊彥飾）並將他帶到山上企圖活埋！雖然劇情發展至此、Jason殺死Queenie呼聲最高，但由於《十八年後2.0》劇情Keep住「你以為係咁，偏偏唔係」，故心理陰影面積有夠大的網民都未能斷言Jason正是真兇：「冇理由咁快就爆FINAL BOSS 出嚟，陳山聰個身份亦揭露得太刻意，佢未必係FINAL BOSS」。

是集山聰的演出可謂搶盡風頭，「易服」後的金髮女郎Look相當吸睛，無論是外形、神情均十分妖艷，舉手投足滲出陣陣女人味。對於山聰突格演出，網友均留言大讚：「山聰扮女人幾似，幫佢化妝嗰個超勁！」、「陳山聰個女人樣竟然出奇地幾好喎」、「Jason扮女人果然夠狠，呢啲咪好劇囉，好緊湊。」山聰亦於IG留言感謝化妝師之餘，並希望「冇嚇親大家」：「作為一個演員收到任何角色都一定會盡力去演活佢，我係一個好crazy嘅演員，所以我一定全程投入，首先感謝監製Simon同編審創作咗呢個角色畀我，感謝視帝肯陪我癲。」

山聰事後受訪坦言今次演易服癖很大突破，並謂收到劇本時感到愕然，他說：「我第一樣嘢唔係抗拒，而係同監製傾點樣做靚個角色，因為如果醜化咗，觀眾就會好抗拒，所以今次專登搵咗化妝師去設計呢個女性妝。」提到在《金宵大廈2》有全裸戲，現在又要扮女人，山聰坦言完全沒有掙扎：「作為一個演員首先要接受個角色，如果你都唔接受，觀眾又點會接受呢？只會諗點樣去發揮個角色，呈現最好嘅畀觀眾。」山聰又謂今次全靠人生經驗揣摩「易服」角色：「演員係好奇怪，一化咗女妝就好似上咗身咁，冇刻意模仿任何人，係以我呢40幾年同女人接觸嘅經驗去演，女人嘅媚態已經入晒腦，我只不過係以第三身去表達。」

山聰續指Jason一角難度很大：「心理上喺嗰段時間抽離唔到，當時心裏面好混亂，角色嘅陰暗面其實好大，拍攝時長期處於極低落嘅情緒，但就係要有呢個情緒先可以跳出框框，冇底線咁去演好呢個角色！」山聰又謂是次在外型上亦下了不少工夫：「因為要着女裝，唔想太大隻，所以都有節食，同埋着咗兩對絲襪遮腳毛。」山聰又謂角色造型相當保密，除了部分演員及工作人員外，就只有太太事前見過他的女裝造型，並讚他「幾靚女」。