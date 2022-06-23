傳馮盈盈獲神秘人送FYY車牌　激動澄清︰不要將我和車牌拉上關係

前港姐冠軍馮盈盈之前傳被公司雪藏，已經有一年沒有接拍劇集，她近來正式獲「解凍」，擔任無綫節目《好聲好戲》主持。愛情方面，她與醫生男友分手後，就跟鄭衍峰及方力申傳過緋聞，但通通未有承認。近日，有報道指盈盈似乎有好消息傳出？事關有傳媒發現有人花5.6萬港幣投得自訂車牌「FYY」，剛好與盈盈的其中一個稱呼一樣，而剛好盈盈本月10日生日，惹來外界推測是神秘人投給她作生日禮物。



突然傳出馮盈盈獲神秘人送「FYY」車牌。（IG@crystalfyy）

盈盈接受傳媒訪問時，透露已獲朋友告知此事，但她指這個車牌不屬於她，亦不是家人或朋友投得，也沒有人送給她，她更搞笑回應如果將車牌掛在電單車，「嗰個人騎喺架電單車上面，我都唔知點算？」而《香港01》記者再有向盈盈查詢，她再作出更嚴肅的聲明，表示︰「唔係，呢個車牌我並不知情，不屬於我，不屬於我家人和身邊人，至今亦沒有人上前跟我提過。我自己本身也會抗拒用"FYY"自訂車牌，因為太高調，引人注目，出入反而更不方便。如果大家係街上見到這個車牌，也不要誤會是我，而且如果這個車牌做出任何違法行為，也與我無關，請不要再將我和這個車牌拉上關係，謝謝。」與車牌和其擁有者劃清界線！

馮盈盈表示︰「呢個車牌我並不知情，不屬於我，不屬於我家人和身邊人，至今亦沒有人上前跟我提過。」（資料圖片）