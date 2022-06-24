港台電視31慶回歸微電影《出發2022》　譚耀文孔德賢父子情感人

港台電視31台逢星期六推出原創微電影《出發2022》，是作為慶祝香港特別行政區成立25周年，電影分為四個故事，分別是《手錶》、《轉型》、《空間魔術師》及《幸運熊》4個勵志故事，而首個故事《手錶》，由譚耀文、孔德賢、康子妮主演，阿譚演出因公殉職的消防員，兒子在悲痛之中卻未有放棄，更發明了精準定位的智能手錶，提升高危工作者的生存機會，見證港人不屈不撓的精神。

節目播出詳情：2022年6月25日起 逢星期六晚上9時，在港台電視31播映；港台網站及流動程式RTHK Screen同步播出及提供節目重溫。

《手錶》家寶原本擁有快樂的家庭。（劇照）

為慶祝香港特別行政區成立25周年，港台電視31台推出了原創微電影《出發2022》，由4個勵志故事組成，分別是《手錶》、《轉型》、《空間魔術師》、《幸運熊》，每星期六播出一個故事，內容囊括了幾位1997年出生的青年，跟香港特區同步成長，面對事業、親情、愛情、友情等等問題，最終覓得人生出路。

孔德賢演出年青有為的袁家寶。（劇照）

電影中首個故事《手錶》，主人翁是孔德賢飾演的年青人袁家寶，跟爸爸譚耀文、媽媽康子妮，是香港典型一家三口的幸福家庭，卻因為任職消防員的爸爸因公殉職，袁家寶在悲痛過後，重新振作，致力研發精準定位的智能手錶，以提升高危工作者的生存機會，但在研發期間，難免遇上資金、技術、疫情等等問題，但最後得到政府的資助和國家的科技公司提供技術支援，成功創立科技公司，實現夢想，闖出一片天。

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片中的男主角孔德賢表示：「同家寶一樣，我自小由爸爸陪伴成長，有很多關於爸爸的畫面，例如陪我踩單車。跟家寶一樣，當爸爸是偶像，因為我爸爸很愛家人，有很多值得他學習的地方。」至於演出爸爸的譚耀文表示：「我與袁智勇(爸爸)這角色吻合的地方，可算是那份自信心，若要令自己有更強自信的話，必須要豁出去，要有拼命向前、置諸死地而後生的感覺。」《出發2022》的《手錶》，百分百體現香港人獅子山下的精神。