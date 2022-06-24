吳綺莉自爆轉行賣保險地盤做裝修　曾否認收成龍4000萬撫養費

成龍與吳綺莉曾在1999年發生婚外情，女方誕下女兒吳卓林後一直獨自撫養囡囡，更曾有報道指吳綺莉收了成龍4000萬，但她都一一否認。日前吳綺莉在微博分享近況，她Post出一張上理財顧問課程的時間表及一張電錶相，並寫道：「朋友問你現在在做什麼？上個星期在工地做裝修，這個星期在上課，進修、有牌照也要上課。小我的工作是演員、主持、裝修、設計、保險和理財顧問，地產，家庭主婦。 前輩說的，你要令客戶賺錢，才會有回頭，所以除了拍戲，還要知道現在的市場情況，不管那份工作，客戶的感受就是我的感受。今天剛下課。」



吳綺莉（Elaine）一直獨自撫養囡囡吳卓林。（微博@吳綺莉Elaine）

據知吳綺莉在上個月考獲個人保險代理牌照，現時她身兼多職賺錢養家，不少粉絲都留言表示支持，亦有人擔心她太過勞累，提醒她注意休息。其實早年曾傳出成龍當年一炮過給吳綺莉3000萬「掟煲費」，另加每月10萬生活費，但2017年吳綺莉同女兒吳卓林因衝突鬧上警局時，吳綺莉就痛批成龍從未付過任何生活費，更情緒激動當場落淚。2020年吳綺莉又在微博轉發一篇以「知名娛記曝成龍曾大罵吳綺莉是娛樂圈敗類，花4000萬人民幣安頓小龍女」的貼文，並痛斥：「這世界什麼人都有，什麼二千萬、三千萬、四千萬，只要你們説得開心，（ 口業之東西受的是自己 ）」 還自嘲：「能令別人開心也是一種福氣」。

早年曾傳出成龍當年一炮過給吳綺莉3000萬「掟煲費」，另加每月10萬生活費。（視覺中國）

去年吳綺莉曾拍片詳細解釋自己的收入來源。（影片截圖）

去年吳綺莉曾拍片詳細解釋自己的收入來源，並澄清：「我的每一分錢都是自己賺的，乾乾淨淨。」她透露自己曾在上海生活過一段時間，原本想做生意，後來跟朋友學投資房地產，賺到不少錢。事隔一年，吳綺莉再自爆工作近況，似乎是想再次強調一直以來都是靠自己。上個月吳綺莉突然在微博出Post承認自己任性，向大眾道歉承認自己的錯，希望不要再傷害稱無辜的孩子，有網民留言為她打氣指「錯的是不負責任的人」，她就回覆道：「希望某巨星再有任何宣傳，不要再用貶低我和孩子來做宣傳，對孩子的傷害太大了。」似乎將矛頭直指成龍，掀起網民熱烈討論！

吳綺莉留言疑似鬧爆成龍。（微博截圖）