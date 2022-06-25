白色強人II｜祝文君遺作演技大爆發　首集3分鐘獨白戲震撼全場

TVB藝人祝文君今年3月因肺癌逝世，終年55歲，令人婉惜！最近新劇《白色強人II》在內地網站率先播出4集，在首集再現祝文君的身影，在劇中她飾演一位患有結節性硬化症的患者，在講述自己的病情時，祝文君演技大爆發，非常催淚！

祝文君演技大爆發！（影片截圖）

首集講道作為明城北醫院的院長，YT（郭晉安飾）提出了全面推動開放藥物名冊，患者不會因為買不起藥而等死，但還是遭到了聯網總監葉晴（胡定欣飾）的拒絕。拒絕的原因很簡單，就是醫療政策和金錢掛鉤，但是開放藥物名冊需要在原有醫療的預算上額外增加百分之十，但每年新增罕見的病患者的數量和藥價都在提升，讓原本因為新冠病毒而導致財政赤字的政府雪上加霜，草案是不可能通過的。

首集已火藥十足！（影片截圖）

相當可憐！（影片截圖）

為了讓草案通過，郭晉安決定讓趙宛蘭（祝文君飾）來公聽會，爭取草案能通過，而趙宛蘭就是罕見的病例之一，患上結節性硬化症：「兩年前喺我個腎臟有一個腫瘤，當時醫生話係一個良性瘤，只要做手術切除就會冇事，點知手術未知，喺我身體好多個地方都有腫瘤，當時先知道原來我患咗罕見病，叫結節性硬化症……」隨後，祝文君就起身展示自己肚子裡長滿了腫瘤的情況，看上去像一個五六個月大的孕婦，肚子隆起，只能靠吃藥物抑制腫瘤的生長，但是，藥太貴了買不起。祝文君3分鐘的獨白戲相當有層次，張力十足，令觀眾有感同身受令人感同身受。祝文君雖然已離我們而去，但好的作品永遠都會在大家的心中。