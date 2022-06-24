陳曼娜飛美國紐約探親盡享天倫之樂　醫生兒子別墅空間極大有泳池

現年70歲的資深演員陳曼娜（Manna姐）早前在劇集《家族榮耀》中飾演闊太馬劉愛歡，富貴形象深入民心，現實中Manna姐亦投資有道，有傳她靠炒樓致富，身家過億，是圈中出名的富婆。除了生財有道之外，Manna姐亦教子有方，一對仔女都是尖子學霸。Manna姐兒子Allen畢業於名校史丹福及哈佛，現時是美國專責心臟移植外科醫生，上個月尾Manna姐專程飛到美國紐約探望兒子一家，盡享天倫之樂！



Manna姐教子有方，一對仔女都是尖子學霸，兒子Allen畢業於名校史丹福及哈佛，現時是美國專責心臟移植外科醫生，女兒Joie（鄭祖兒）則畢業於耶魯大學，為牙醫博士。（陳曼娜Facebook）

日前Manna姐在Facebook曬出近照，並寫道：「住在美國兒子的家享受天倫之樂！現時紐約天氣很好，難得大家不用戴口罩。感謝主！」相中所見一身休閒打扮的Manna姐躺坐在客廳的梳化上，別墅整體裝修風格以淺色為主，簡約又不失格調，而且空間極大，戶外花園種了不少樹，還有一個大泳池。

+ 12

Manna姐過往在TVB劇集中經常飾演有錢人，而現實中她對股票及物業的投資眼光獨到，據知她過去交易的多個單位買賣中從來有賺無賠，從未失手，在圈中人緣甚廣的她更經常招呼朋友到家中作客。Manna姐曾在接受《香港01》訪問時坦言香港樓價貴，有過億身家不足為奇：「佢哋寫親都話我身家過億，其實我間屋都接近過億，同埋香港啲樓真係好貴，過億真係唔係咩事囉！過億嘅樓香港好多，香港啲樓真係貴到好離譜。」她更自爆早已轉戰海外市場：「其實現在香港樓宇周圍都係好貴，所以呢幾年我無投資香港嘅樓宇，多數購買在美國同東南亞地區。」

Manna姐經常招呼朋友到家中作客。（陳曼娜Facebook）