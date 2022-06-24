港台電視31《特戰榮耀》真正軍旅生活　楊洋劇中食全蟲餐好專業

港台電視31即將播出內地劇《特戰榮耀》，該劇由楊洋、李一桐主演，講述出生軍人家庭的燕破岳，參軍後到了武警某支隊，雖然表現出色優秀，卻因為過於自我，忽略團體精神而被安排入炊事班，在各種經歷及磨練下，終於意識到自己的不足，最終發揮軍人本質，成為一名優秀的武警特戰隊員。

《國劇830：特戰榮耀》

播映詳情：2022年6月30日開始 晚上8時半 港台電視31（逢星期一至五）

楊洋軍人形象深入民心，型英帥齊晒！（劇照）

劇中講述軍旅的實際情況，不少演員也有部隊經歷，或者是武校、體校出身，而楊洋要演出燕破岳的一角，比起其他演出軍人的演員，自然要更加威武帥氣，所以楊洋照在開拍前要接受軍訓，在10個月拍攝期，他要跟著劇組穿越叢林、沙漠、戈壁等人跡罕至的地方拍攝，絕對是楊洋演技與體力的最大挑戰。

楊洋入組前，曾接受軍事訓練。（劇照）

《特戰榮耀》講述燕破岳出生於軍人家庭，為了向父親證明自己，在高考來臨之際參軍到了武警某支隊。在新兵集訓時，燕破岳訓練成績驚人，卻不被中隊長李祥看好，更被分配到特戰中隊炊事班。炊事班中臥虎藏龍，燕破岳認真投入工作，由於表現突出，他成功參加了武警特戰隊的選拔。昔日燕破岳一度注重自我、忽略集體，在多方磨練及經歷下，他終於意識到自身還有諸多不足，在隊友們的幫助下，他最終成長為一名優秀的武警特戰隊員。

+ 3

劇中楊洋不止槍戰爆破等場面要親身上陣，連軍人面對食物不足，要就地取材「食蟲」的情節，楊洋為求逼真，也是二話不說，直接吃入肚內。劇中楊洋要克服心理障礙，食「全蟲餐」，包括蜜蜂、蟬、蟬蛹、麵包蟲、草蜢，還有蛇、螞蟻卵等，楊洋表示：「我瞬間感覺我吃完蜈蚣，那個嘴就麻了。」楊洋外貌俊朗，演技出色，拍攝時更無懼食蟲，是位非常認真專業的演員，為劇集增加了不少分數。