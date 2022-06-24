馮子亮親試洗 patpat 神器面容扭曲︰一秒都唔得，太衝擊

昨晚 （23 日）11 點首播的《J2ers：Blah Blah BLAH 試新室！！》，由 6 位 J2ers 胡敏芝（Karen）、黃嘉雯（Carmaney）、林沚羿（Venus）、馮子亮（Liam）、陳國麟（Doniven）、何沛珈（Roxanne）主持。他們搜羅網上各種產品，在電視箱前「開箱」，輕巧如化妝品、衫褲鞋襪、潮牌手袋，重型如電子產品、電競型電腦產品都有，得定唔得 J2ers 都會幫你以身試伏，有嗰句講個句。

今集節目一開始，6 位主持被突擊問問題，第一題「MSW」點解已難到很多人，只有 Karen答到「冇所謂」；第二題「2022 年最新港鐵站」叫咩名？就係人都知會展站。不過最後一題「香港最新 Boardgame 主題館」喺邊，沒有一個 J2ers 識答，全部貼上「fail」貼紙。返到試新室，6 名 J2ers 在以身試伏之前，他們同意以「新丁試新 things」為口號，訂定規距，包括︰ Don Don 不准講鹹濕嘢、Liam 不准遲到、唔准講廢話、講真話，試真啲試新啲，最後 selfie 留存。入到戲肉每位主持要獻上自備推介精品比拼，分別有除餸漬濕紙巾、一人洗衣機、有點 hea 的相機、打機專用 mouse、唱歌咪同小型夾萬。最後由護士出身的Roxanne 介紹的洗 patpat 神器勝出，她同時贏得群組管理員的名銜。

何沛珈（Roxanne）展示洗 patpat 神器，全場起哄。

.（左起）黃嘉雯（Carmaney）、林沚羿（Venus）、何沛珈（Roxanne）、陳國麟（Doniven）、 馮子亮（Liam）、胡敏芝（Karen）玩自拍。

J2ers 當然不會介紹過就算，兩位 J2ers 本住「我不入地獄，誰入」的精神實測。Roxanne分派 Venus 穿上膠短褲，分別塗上果醬、朱古力醬模擬示範洗 patpat 神器的清潔效果，頗為乾淨都算過關。

到最精彩一部份，Liam 獲委派以血肉之軀試感受。一班人起哄去到廁所直擊，在廁格內的Liam，起先對神器都表示可以接受，話「係較難搵位同埋凍水有啲唔舒服」。但當調到最高段速時，Liam 面容扭曲大叫話「high speed 一秒都唔得，太衝擊。」事後大家對神器投票，結果是「不了」有 3 位、「有 feel」2 位，Liam 以過來人表示覺得用後衛生，而 Karen提出重點是神器沒有加溫裝置，所以大打折扣。

. 5 位 J2ers 在廁所直擊馮子亮（Liam）即場洗 patpat。