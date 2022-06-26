吳君如16歲愛女染頭髮打扮成熟　着比堅尼曬蜜糖膚色展現健康美

吳君如在2006年為陳可辛誕下愛女陳是知（Jillian），唔經唔覺女兒已經16歲，日前吳君如在IG限時動態Post出一張與囡囡的合照，身穿白色衫的吳君如戴上超大的珍珠頸鏈，打扮非常高貴。雖然因為開了閃光燈，未能睇清Jillian的樣貌，但見吳君如雙手環抱着囡囡的腰部，兩人緊緊地靠在一起，可見兩母女感情深厚，十分親密。



兩母女十分親密！（IG截圖）

吳君如同陳可辛一直非常恩愛。（視覺中國）

當年吳君如以41歲高齡誕女，所以對女兒都特別緊張，更減少工作專心湊女。據知吳君如自有一套教女心得，十分看重Jillian的外語能力，早在囡囡1歲半時，吳君如就為她報讀以英語及普通話教學的Playgroup，小學後更每年花過百萬報讀不同的興趣班，包括畫畫、網球等等，希望囡囡作多方面發展。除了在學習上有要求之外，吳君如還要求女兒早睡早起，保持有規律的生活，又嚴禁她吃零食及飲汽水，讓女兒養成健康的飲食習慣。

吳君如一直盡心盡力照顧女兒。（微博@吳君如）

去年吳君如返母校聖士提反女子中學分享人生經驗，更帶同陳可辛及女兒陳是知一起參觀。（影片截圖）

而現年16歲的Jillian已經亭亭玉立，身穿黑色高開衩吊帶裙的她，還染了頭髮，打扮成熟。翻看Jillian的社交平台可見她應該熱愛攝影，經常分享生活點滴，見她不時與朋友出海，更以比堅尼上陣，一身蜜糖膚色充滿健康美，遺傳了優良基因的Jillian身形Fit爆，她更分享了不少一家人的合照，非常溫馨！

遺傳了優良基因的Jillian身形Fit爆。（IG@jilliankchan）